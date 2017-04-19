TRT 39. Uluslararası Çocuk Şenliği Kapadokya'da başladı

TRT tarafından bu yıl 39'uncusu gerçekleştirilen Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği Nevşehir'de başladı. Avanos İlçesi'ndeki Güray Müze'de TRT sanatçılarının ‘la 23 Nisan Tarihi Sergisi' ile başlayan bu yıl ki şenliğe, 26 ülkeden 300'ü aşkın çocuk katılıyor.

TRT çıları Ali Ahıskalı, Hüseyin Öğretmen ve Süleyman Yurdakul'un 1979 yılından günümüze kadar gerçekleştirilen TRT 23 Nisan Çocuk Şenliği'nde çektikleri 100 ın yer aldığı ''la 23 Nisan Tarihi Sergisi'nin açılışı, Vali İlhami Aktaş, Belediye Başkanı Hasan Ünver ve 39. TRT Uluslararası Çocuk Şenliği Koordinatörü Yunus Emre Tekin'in de katılımıyla yapıldı. Bazı ülke çocuklarının geleneksel kıyafetleriyle katıldığı TRT 39. Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği'nin açılışında, dünya çocuklarının onuruna bir de kokteyl verildi. Kokteylde Nevşehir Belediyesi üçlü müzik grubu çocuklara müzik dinletisi sundu. Daha sonra TRT 39. Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği için hazırlanan pasta kesildi.

Vali Aktaş, uluslararası bu etkinliğin Nevşehir'de gerçekleştirilmesinin mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, 26 ülkeden gelen çocukların bir dünya incisi konumundaki Kapadokya bölgesinin tanıtımına önemli katkılar sağlayacağına inandığını söyledi. Belediye Başkanı Hasan Ünver de yaptığı açıklamada, TRT'nin 1979 yılından beri uluslararası düzeyde gerçekleştirdiği 23 Nisan Çocuk Şenliğinin Kapadokya bölgesinin merkezi Nevşehir'de yapılmasından dolayı büyük bir memnuniyet duyduklarını söyledi.

DHA