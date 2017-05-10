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Son Dakika: Trump FBI Başkanı Comey'i görevden aldı (ek)

Trump FBI Başkanı Comey'i görevden aldı (ek)

01:3710 Mayıs 2017
Son Dakika Haberi
Trump FBI Başkanı Comey'i görevden aldı (ek)
Trump FBI Başkanı Comey'i görevden aldı (ek)

ABD Başkanı Donald Trump, FBI Başkanı James Comey'i görevden aldı.
Beyaz Saray Sözcüsü Sean Spicer, Başkan Trump'ın Adalet Bakanı Yardımcısı Rod Rosenstein ve Adalet Bakanı Jeff Sessions'un önerileri doğrultusunda James Comey' görevden aldığın duyurdu. Spicer, Comey'e görevden alındığı bilgisinin nasıl ulaştırıldığını açıklamadı.
ABD'de 2016 yılında yapılan seçimlere Rusya'nın müdahalesini araştıran FBI Başkanı ile ilgili haberler Amerikan basınında 'FBI Başkanı kovuldu' diye yer aldı.
ABD Başkanı Donald Trump da yaptığı yazılı açıklamada, 'FBI, ülkemizin en değerli ve saygın kurumlarından biridir ve bugün taç mücevherlerinde yeni bir başlangıç yapacaktır' dedi.
FBI Başkanı Comey'in görevden alınmasının derhal yürürlüğe girdiği belirtildi. Comey, 2013'te Başkan Barack Obama tarafından FBI Başkanı olarak atanmıştı.

DHA

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