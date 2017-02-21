Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
İptal
REKLAMSIZ SÖZCÜ
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

İstanbul Haberi: 'Trump herkesle arkadaş olabilir.'

'Trump herkesle arkadaş olabilir.'
17:4121 Şubat 2017
Son Dakika Haberi
'Trump herkesle arkadaş olabilir.'
'Trump herkesle arkadaş olabilir.'

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adil el-Cubeyr, ABD Başkanı Donald Trump’ın herkes arakdaş olabileceğini söyledi.

Donald Trump’ın yedi Müslüman ülkenin vatandaşlarının ABD topraklarına girmesini yasaklamasına rağmen, el-Cubeyr ABD Başkanı’nın Arap dünyasına karşı olumlu bir tavır takınacağını düşündüğünü söyledi.

Adil el-Cubeyr, haftasonu katıldığı Münih Güvenlik Konferansında, “İnanıyorum ki, Trump herkesle dostane ilişkiler kuracak.” dedi.

Eski ABD Büyükelçisi olan el-Cubeyr sözlerine devam etti, “Her lider gibi, O da ülkesi için en iyisini yapmaya çalışacaktır.” dedi.

DHA

Ev alacakların mutlaka dikkat etmesi gereken 6 müthiş detay
Keşfet

Ev alacakların mutlaka dikkat etmesi gereken 6 müthiş detay

SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet Whatsapp
Yorumlar