'Trump herkesle arkadaş olabilir.'

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adil el-Cubeyr, ABD Başkanı Donald Trump’ın herkes arakdaş olabileceğini söyledi.

Donald Trump’ın yedi Müslüman ülkenin vatandaşlarının ABD topraklarına girmesini yasaklamasına rağmen, el-Cubeyr ABD Başkanı’nın Arap dünyasına karşı olumlu bir tavır takınacağını düşündüğünü söyledi.

Adil el-Cubeyr, haftasonu katıldığı Münih Güvenlik Konferansında, “İnanıyorum ki, Trump herkesle dostane ilişkiler kuracak.” dedi.

Eski ABD Büyükelçisi olan el-Cubeyr sözlerine devam etti, “Her lider gibi, O da ülkesi için en iyisini yapmaya çalışacaktır.” dedi.

DHA