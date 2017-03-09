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Son Dakika: Trump, kendi adına Çin’de en az 35 marka tescil ettirdi

Trump, kendi adına Çin’de en az 35 marka tescil ettirdi
11:469 Mart 2017
Son Dakika Haberi
Trump, kendi adına Çin’de en az 35 marka tescil ettirdi
Trump, kendi adına Çin’de en az 35 marka tescil ettirdi

– ABD Başkanı Donald Trump, avukatları aracılığıyla kendi adına Çin’de en az 35 marka tescil ettirdi.

Çin Devlet Ticari Marka Ofisi tarafından 27 Şubat ve 6 Mart tarihlerinde yayımlanan iki listede, “Donald Trump” adının Çince ve İngilizce dillerindeki yazımlarının muhtelif sektörlerde ticari marka olarak tescil edildiği görüldü.

China Daily gazetesi, Trump’ın avukatları tarafından geçen yıl Nisan ayında yapılan 35 ticari marka tescil başvurusunun onaylandığını, marka sahibinin “Trump Tower, Fifth Avenue, New York” adresine kayıtlı “Donald J. Trump” olduğunu belirtti.

Trump böylece, konaklama, eğlence, finans ve gayrimenkul gibi çok sayıda alanda korsan kullanıma karşı kendi adını hukuki koruma altına almış oldu.

DHA

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