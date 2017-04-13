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Son Dakika: Trump, Rusya ile ilişkilerin normale döneceğinden emin

Trump, Rusya ile ilişkilerin normale döneceğinden emin

17:0113 Nisan 2017
Son Dakika Haberi
Trump, Rusya ile ilişkilerin normale döneceğinden emin
Trump, Rusya ile ilişkilerin normale döneceğinden emin

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya ile ilişkilerin normale döneceğinden emin olduğunu bildirdi .

Trump sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, 'Rusya ve ABD arasında her şey mükemmel olacak. Tam da gerektiği zamanda, herkes kendine gelecek ve sonunda barış sağlanacak' ifadesini kullandı.

Trump ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'un Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile görüşmelerini 'başarılı' olarak değerlendirdi. Trump, 'Rusya'da başarılı bir görüşme geçirdiğini düşünüyorum. Sonuçlarını göreceğiz. Rusya güçlü bir ülke, biz ise çok güçlü bir ülkeyiz. Her şeyin nasıl gelişeceğini göreceğiz ' dedi.

DHA

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