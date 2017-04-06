Trump: Suriye'ye karşı 'askeri hamle' düşünülüyor (2)

ABD Başkanı Donald Trump, Senato üyelerine yaptığı bir konuşmada, kimyasal silah saldırısına karşılık olarak Suriye'ye "askeri hamlede" bulunmayı düşündüğünü ve bölgedeki durumun ciddiyetinin farkında olduğunu söyledi.

ABD Başkanı Trump ayrıca, durumla ilgili henüz nihai kararı vermediğini, ancak Savunma Bakanı James Mattis'le olasılıkları görüştüklerini ifade etti. CNN International'ın kaynaklarına göre Trump, karar alma konusunda Mattis'in bu konudaki görüşüne güveniyor.

"İdlib sonrası bakış açımız değişti"

ABD Başkanı Donald Trump, Temsilciler Meclisi’nde yaptığı konuşmada, Suriye’ye karşı askeri bir müdahalenin düşünüldüğünü söyledi. Trump, Suriye’ye bakış açıların İdlib’te önceki gün gerçekleştirilen kimyasal saldırı sonrası değiştiğini ifade ederek, ‘İdlib sonrası, askeri müdahaleyi gözden geçiriyoruz’ dedi.

ABD Kongresi’nde konuşan Trump, Savunma Bakanı James Mattis ile tüm olasılıkları görüştüklerini belirtti.

"Kırmızı çizgimizi geçti" demişti

Trump, Ürdün Kralı Abdullah ile dün Beyaz Saray’da yaptığı basın toplantısında da ‘Suriye’deki kimyasal saldırıya karşı harekete geçme sorumluluğum var. Yapılanlar benim için kabul edilemez. Suriye ve Esad’a karşı tavrım çok değişti. Bu olay kırmızı çizginin ötesinde; benim için çizgileri çok geçti’ ifadelerini kullanmıştı.

DHA