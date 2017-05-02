Trump ve Putin, Kuzey Kore krizini görüştü

ABD Başkanı Trump ile Rusya Devlet Başkanı Putin, Kuzey Kore kriziyle ilgili bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin telefonda görüştü. Trump-Putin görüşmesinde, Kuzey Kore krizine diplomatik çözüm çabalarını koordineli yürütme seçenekleri değerlendirildi.

Söz konusu görüşme, 6 Nisan'da ABD ordusu Suriye'yi bombaladıktan sonraki ilk Trump-Putin görüşmesi oldu.

İki liderin, Kuzey Kore sorununun çözümü için birlikte çalışma konusunda anlaştığı öğrenildi.

Trump ve Putin'in ayrıca, 7-8 Temmuz tarihlerinde Almanya'nın Hamburg kentinde düzenlenecek olan G20 zirvesinde de yüz yüze görüşecekleri bildirildi.

DHA