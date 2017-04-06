Trump'ın damadı ve ABD Genelkurmay Başkanı, Barzani ile görüştü

ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı ve aynı zamanda başdanışmanı olan Jared Kushner ve ABD Genelkurmay Başkanı Joseph Dunford başkanlığındaki heyet, Irak'ın Erbil kentinde, Bölgesel Yönetimin Başkanı Mesut Barzani başkanlığındaki heyetle görüştü. Görüşme ile ilgili açıklama yapan Barzani'nin oğlu olan Irak Kürdistan Güvenlik Konseyi Başkanı Mesrur Barzani, verimli bir toplantı gerçekleştirdiklerini söyledi.

Kürt internet sitelerinde yeralan haberlere göre, Bağdat ziyaretinden sonra dün Bölgesel Kürt Yönetiminin başkenti Erbil'e geçen ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı ve aynı zamanda başdanışmanı olan Jared Kushner'in ve ABD Genelkurmay Başkanı Joseph Dunford başkanlığındaki heyet, Bölgesel Yönetimin Başkanı Mesut Barzani başkanlığındaki heyet ile görüştü. ABD'nin Irak'taki Askeri Kuvvetler Komutanı General Stephen Townsend'in de hazır bulunduğu görüşmede konuşan ABD Genelkurmay Başkanı Dunford, Barzani ve Peşmergenin DEAŞ terör örgütüne karşı yürütülen savaşta gösterdikleri başarıdan dolayı tebrik etti. Bu mücadelede hayatlarını kaybeden tüm Peşmergelerin ailelerine başsağlığı dileğinde bulundu.

DEAŞ terörüne karşı savaşırken şehit olan Peşmergelerin büyük bir değer olduğunun altını çizen Dunford, bu kahramanlığın ABD’nin Irak Kürdistan bölgesine olan desteğini artırdığını söyledi. Dunford, ABD’nin yeni yönetiminin Kürt halkının çektiği acıların farkında olduğunu ve teröre karşı savaşta başarıların devam etmesi için Peşmerge ile işbirliğine ihtiyaçları olduğunu vurguladı.

Görüşemede Mesut Barzani'nin ise, Peşmergeye verdikleri destekten dolayı ABD yönetimi ve ordusuna teşekkür ederek, "ABD ve uluslararası koalisyondaki diğer ülkelerin desteğiyle büyük bir kahramanlık örneği sergileyerek DEAŞ'ı bitirme noktasına getiren Peşmerge övünç kaynağıdır. Terörün bitirilmesi ve bir daha ortaya çıkmaması için Irak Kürdistanı ve ABD’nin müttefiklik derecesini yükseltmeleri gerektiğine inanıyoruz" dediği belirtildi.

Mesut Barzani'nin oğlu olan Irak Kürdistan Güvenlik Konseyi Başkanı Mesrur Barzani ise göreşmeyi değerlendirirken, Trump’ın Başdanışmanı Kushner ve Genelkurmay Başkanı Dunford başkanlığındaki ABD heyeti ile Erbil’de gerçekleştirdikleri görüşmenin oldukça verimli geçtiğini söyledi. Mesrur Barzani, twitter hesabından, "ABD’li heyet ile Kürdistan Başkanı Mesud Barzani başkanlığındaki Kürdistan heyeti arasında yapılan görüşmelerde ağırlıklı olarak DEAŞ'a karşı gerçekleştirilen operasyonlar ele alındı ve görüşmeler oldukça olumlu geçti" dedi.

DHA