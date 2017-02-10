Trump'ın vize ve seyahat yasağı ikinci kez Temyiz Mahkemesi'ne takıldı

ABD Başkanı Donald Trump'ın başkanlık özel yetkisini kullanarak çıkardığı vize ve seyahat yasağı ikinci kez Temyiz Mahkemesi'ne takıldı. San Francisco'da görülen davada, Trump'ın çıkardığı yasanın askıya alınmasının sürdürülmesi kararı çıktı. Mahkeme, yasağın yeniden uygulamaya sokulması için Adalet Bakanlığı'nın açtığı davada, vize ve seyahat yasağının askıya alınmasına karar verdi.

Geçen hafta ABD'nin Washington eyaletine bağlı Seattle kentindeki Federal Temyiz Mahkemesi, Adalet Bakanlığı'nın Başkan Donald Trump'ın vize seyahat yasağının sürmesi istemini geri çevirmişti. Cumartesi günü Washington eyaleti Başsavcısı Bob Ferguson'un, vize ve seyahat yasağına karşı, 'ABD Başkanı da içinde olmak üzere hiç kimse hukuktan üstün değildir' diyerek açtığı davaya bakan Federal Yargıç James Robart, 7 Müslüman ülkenin vatandaşlarına getirilen ancak uygulamada yasal vizesi olanları ve yeşil kart sahiplerini de etkileyen kararı, ABD genelinde olmak üzere askıya aldığını açıklamıştı.

BİR SONRAKİ DURAK ABD YÜKSEK MAHKEMESİ

Uzmanlar, iki ayrı Federal Temyiz Mahkemesi'nde de askıya alınan vize ve seyahat yasağı kararının bir sonraki durağının ABD Yüksek Mahkemesi olabileceğini söylüyor.

DHA