Trump'ın vize ve seyahat yasağına mahkeme engeli

ABD Başkanı Donald Trump'ın başkanlık özel yetkisini kullanarak ikinci kez çıkardığı ve yarın yürürlüğe girmesi beklenen vize-seyahat yasağı Hawaii Bölge Mahkemesi'ne takıldı. Mahkeme, Trump'ın çıkardığı yasanın askıya alınması kararını verdi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, İran, Libya, Somali, Sudan, Suriye ve Yemen vatandaşlarının ABD'ye seyahat etmesine üç ay süreyle yasak getiren ayrıca mülteci kabul programını dört aylığına askıya alan kararnameyi geçtiğimiz günlerde imzalamıştı. İlk kararnamede yasaklı ülkeler listesinde bulunan Irak, ikinci kararnamede listeden çıkartılmıştı. Hawaii Bölge Mahkemesi Yargıcı Derrick Watson, Müslüman ülke vatandaşlarına yönelik vize ve seyahat yasağının hukuka uygunluk koşulu taşımadığını açıkladı.

DHA