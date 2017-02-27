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Son Dakika: Trump'tan askeri harcamalara 'tarihi artış'

Trump'tan askeri harcamalara 'tarihi artış'
19:3227 Şubat 2017
Son Dakika Haberi
Trump'tan askeri harcamalara 'tarihi artış'
Trump'tan askeri harcamalara 'tarihi artış'

ABD Başkanı Donald Trump, yeni bütçede savunma harcamalara "tarihi artış" yaparak, diğer harcamalardan kesinti yapacağını açıkladı.
Beyaz Saray'da valilere hitaben yaptığı konuşmada Donald Trump, ilk bütçe teklifinde Pentagon'un bütçesini 54 milyar dolar artıracağını belirtti. Trump bu meblağı, başta dış yardımlar olmak üzere, askeri olmayan harcamalardan kesinti yaparak telafi edecek.
"Ordumuza en çok ihtiyaç duyduğumuz bu zamanda…"
"Bu bütçe, halkın güvenliğinin ve ulusal güvenliğin bütçesi olacak," diyen Trump, "Tükenmiş ABD ordusunu, en çok ihtiyacımız olduğu bu zamanda yeniden inşa etmek için, bu bütçede savunma harcamalarında tarihi bir artış olacak ifadelerinde bulundu."

 

DHA

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