Ankara Haberi: TSK : Kılıçdaroğlu'nun 6'ncı Ana Jet Üs Komutanlığını ziyareti ile ilgili konu incelenmektedir

TSK : Kılıçdaroğlu'nun 6'ncı Ana Jet Üs Komutanlığını ziyareti ile ilgili konu incelenmektedir

TÜRK Silahlı Kuvvetleri, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Bandırma 6'ncı Ana Jet Üssü Komutanlığı'na karşılanmasına ilişkin açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, 'Ana Muhalefet Partisi Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun 13 Nisan 2017 tarihinde 6'ncı Ana Jet Üs Komutanlığını ziyareti ile ilgili konu incelenmektedir.Kamuoyuna saygı ile duyurulur' denildi.

TSK'dan yapılan açıklama şöyle; 'Ana Muhalefet Partisi Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun 13 Nisan 2017 tarihinde 6'ncı Ana Jet Üs Komutanlığını ziyareti ile ilgili konu incelenmektedir.'

KILIÇDAROĞLU'NA ASKERİ ÜSTE KARŞILAMA

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu dün Balıkesir ve ilçelerini kapsayan gezisine Bandırma'dan başladı. Kılıçdaroğlu'nu taşıyan özel uçak bu sabah Bandırma 6'ncı Ana Jet Üs Komutanlığı pistine indi. Gazetecilerin alınmadığı karşılamayla ilgili lar, Bandırma Belediye Başkanı CHP'li Dursun Mirza'nın Facebook sayfasında paylaşıldı. da, Kılıçdaroğlu'nu hava üssünde, Bandırma 6. Ana Jet Üs Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Ahmet Biçer, CHP Milletvekilleri Namık Havutça, Mehmet Tüm ve Ahmet Akın ile Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza karşılaması, Kılıçdaroğlu'nun tören kıtasını selamlaması ve komutanla görüşmesi de yer alıyor.

DHA