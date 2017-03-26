TSK: Saldırı hazırlığındaki 19 terörist etkisiz hale getirildi

TÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK), dün Hakkari'nin Yüksekova İlçesi'nde 2 kez gerçekleştirilen hava destekli operasyonlarda, üs bölgelerine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 19 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Operasyonlarda, ayrıca 2 doçka uçaksavar silahının ele geçirildiği kaydedildi.

TSK'dan dün meydana gelen yurtiçi olaylara ilişkin yapılan bilgilendirmede, Bingöl'ün Kiğı İlçesi'nde güvenlik güçlerince yapılan operasyonda tespit edilen bir sığınağın içerisindeki el yapımı patlayıcı yapımında kullanılmak üzere hazırlanmış 15 kilo amonyum nitrat, 200 metre kablo, 50 pil, 2 akü, 9 mutfak tüpü ve yaşam malzemesiyle ele geçirildiği belirtildi.

DHA