TSK: Terörle mücadelemiz aynı azim ve kararlılıkla devam edecektir

TÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK), İstanbul'daki bir gece kulübüne yönelik terör saldırısıyla ilgili "Ortaköy'de alçakça ve hunharca gerçekleştirilen menfur terör saldırısını şiddetle lanetliyoruz. Terörle mücadelemiz aynı azim ve kararlılıkla devam edecektir" dedi.

TSK, Ortaköy'de gece kulübüne düzenlenen terör saldırısıyla ilgili yazılı açıklama yaptı. TSK'nın açıklamasında, terörle mücadelede kararlılık vurgusu yapılarak, şöyle denildi:

"İstanbul Ortaköy'de, 01 Ocak 2017 Pazar günü saat 01:15 sularında alçakça ve hunharca gerçekleştirilen menfur terör saldırısını şiddetle lanetliyor; bu saldırıda hayatını kaybeden vatandaşlarımıza ve kahraman polisimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve asil Türk Milletine başsağlığı ve sabır, menfur olayda yaralananlara acil şifalar diliyoruz. Kalleşçe gerçekleştirilen bu saldırıda hayatını kaybeden yabancı konuklarımızı da büyük bir üzüntü ve saygıyla anıyoruz. Terörle mücadelemiz aynı azim ve kararlılıkla devam edecektir."

DHA