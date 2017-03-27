TSK: Yüksekova'da hava harekatıyla 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

TÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK), Hakkari'nin Yüksekova İlçesi'nde gerçekleştirilen hava destekli operasyonda; düzenlenen hava harekatıyla bölücü terör örgütü mensubu 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Yüksekova'da ayrıca 2 doçka uçaksavar makinalı tüfeğin imha edildiği kaydedildi.

TSK'dan dün meydana gelen yurtiçi olaylara ilişkin yapılan bilgilendirmeye göre, Bitlis'in Tatvan İlçesi'nde düzenlenen hava destekli operasyonda; bölücü terör örgütü mensubu 3 terörist etkisiz hale getirilirken, 2 kalaşnikof piyade tüfeği, 4 el bombası ele geçirildi. Bölücü terör örgütü mensubu teröristler tarafından kullanılan bir mağara ise imha edildi.

Tunceli merkezde gerçekleştirilen operasyonda çıkan çatışmada; bölücü terör örgütü mensubu 14 terörist etkisiz hale getirildi. Operasyonda ayrıca bir M-16 piyade tüfeği, 12 kalaşnikof piyade tüfeği, bir tabanca, bir RPG-7 roketatar, bin 216 kalaşnikof piyade tüfeği fişeği, 98 M-16 piyade tüfeği fişeği, bir büyük telsiz, 2 ses kayıt cihazı, 9 kilo amonyum nitrat, 200 gram C-4 patlayıcı, 30 litre benzin, 5 akü, 9 tüp, 100 metre kablo, bir el yapımı patlayıcı kumandası, 11 şemsiye, 5 kilo çivi, bir dikiş makinesi, 20 çift spor ayakkabı, 12 kilo deterjan, 2 kilo kahve, 16 kilo tütün, 540 paket hazır çorba, 1,5 kilo kuruyemiş, 11 kilo tuz, 60 kilo toz seker, 33 paket lavaş ekmek, 30 kilo çay, 123 kilo un, 7 kilo pirinç, 6 kilo sıvı yağ, 8 kilo salça, 10 kilo baharat, 22 kilo zeytin, 20 kilo kırmızı mercimek, 20 kilo nohut, 20 kilo makarna, 15 kilo leblebi ve örgütsel doküman ele geçirildi.

Batman'ın Hasankeyf İlçesi'nde düzenlenen operasyonda tespit edilen 2 sığınakta yapılan aramada, 133 kalaşnikof piyade tüfeği fişeği, 88 biksi makinalı tüfek fişeği, 2 el bombası, 2 kalaşnikof piyade tüfeği şarjörü ve az miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi.

Şırnak merkezde güvenlik güçlerince gerçekleştirilen arazi aramasında tespit edilen toprakaltı bir depoda, bir tonluk 2 su deposu, 250 kilo un, 75 kilo fasulye, 60 kilo ayçiçek yağı, 30 kilo salça, 40 kilo nohut, 260 kilo şeker, 25 kilo kömür ele geçirildi.

Diyarbakır'ın Hani İlçesi'nde ise güvenlik güçlerince yapılan arazi aramasında, kayalar altına gizlenmiş 3 bidon içerisinde, 128 pil ve çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi.

DHA