TSKB'ye Bonds & Loans'dan altı farklı ödül

TSKB, Bonds&Loans Türkiye Ödülleri kapsamında altı ödüle layık görüldü. Türkiye'de gerçekleştirilen proje finansmanı ve özel sektör borçlanma işlemlerini değerlendiren “Bonds&Loans Türkiye Ödülleri” Esma Sultan Yalısı’nda gerçekleştirilen ödül töreninde sahiplerini buldu.

TSKB'den yapılan açıklamaya göre, “Bonds&Loans Türkiye Ödülleri” kapsamında TSKB, 2016 yılında gerçekleştirdiği 300 milyon dolar tutarındaki Yeşil/Sürdürülebilir Tahvil ihracıyla Bonds & Loans tarafından "Yılın Yapılandırılmış Finansman İşlemi" kategorisinde birincilik, "Yılın Uluslararası Tahvil İhracı" kategorisinde ikincilik ödülüne layık görüldü.

Açıklamada, "Uluslararası piyasalarda planlanan tutarın 13 katından fazla talep alarak, son derece başarılı bir performans ortaya koyan, Orta ve Doğu Avrupa ile Orta Doğu ve Afrika bölgesinin ilk ‘Yeşil/Sürdürülebilir Tahvil’ (Green/Sustainable Bond) ihracı, daha önce de Global Capital ve IFR-Thomson Reuters tarafından 'Yılın Yeşil/Sürdürülebilir Tahvil İhracı' ödüllerine layık görülmüştü" denildi ve şu bilgiler verildi:

"TSKB ayrıca 2016 yılında hayata geçirilen ve 10 ülkeden toplam 16 bankanın katılımıyla gerçekleşen toplam 274 milyon ABD Doları tutarındaki Sendikasyon Kredisi Anlaşmasıyla da 'Yılın Finansal Kurumlar Borçlanma İşlemi' dalında üçüncülük ödülünü aldı. Proje finansmanı faaliyetleriyle de ödül alan TSKB, Galataport ile Aksa Doğalgaz Dağıtım & Kazancı Holding projesine finansman sağlayan kurumlarla birlikte sırasıyla 'Yılın Altyapı Finansmanı' ile 'Yılın Sendikasyon Kredisi İşlemi' kategorilerinde birincilik aldı. Galataport projesi ayrıca 'Yılın Ulaşım Finansmanı' kategorisinde ikincilik ödülüne layık görüldü."

TSKB Genel Müdürü Suat İnce, “TSKB olarak 67 yıldır Türkiye’nin büyümesine ve gelişimine destek verme misyonuyla çalışıyoruz" dedi ve ekledi:

"Uluslararası arenada sağladığımız nitelikli ve yenilikçi fonları büyük bir titizlikle Türk özel sektörünün katma değer yaratan yatırımlarına aktarıyoruz. Gerçekleştirdiğimiz faaliyetlerin “Bonds&Loans Türkiye Ödülleri” kapsamında altı farklı ödüle layık bulunmasından dolayı gururluyuz. Bizi bu güzel sonuçlara ulaştıran kıymetli ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Biliyorum ki hepimiz için en büyük gurur kaynağı hayata geçirdiğimiz her başarılı proje ile ülkemizin sürdürülebilir kalkınması için değer yaratmak.”

TSKB'den yapılan açıklamada, "Küresel olarak kabul görmüş sürdürülebilirlik uygulamalarını ekonomik, sosyal ve çevresel boyutlarıyla bankacılık süreçlerine entegre eden TSKB, iş dünyasının düşük karbonlu ve daha verimli bir üretim düzeyine geçişi için kaynak sağlıyor" denildi ve çevre faaliyetlerine ilişkin de şu bilgiler verildi:

"Türkiye’nin ilk karbon-nötr bankası, finans sektöründe ilk sürdürülebilirlik raporu, ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemine sahip ilk Türk bankası gibi başarılara imza atmış olan TSKB, 2016 yılında uluslararası piyasalarda ihraç ettiği ‘Yeşil/Sürdürülebilir Tahvil’ (Green/Sustainable Bond) ile ülkemizde bir ilki daha gerçekleştirdi. BİST Kurumsal Yönetim Endeksi’nde en yüksek derecelendirmeye sahip kurumlardan biri olan TSKB, ayrıca, BİST Sürdürülebilirlik Endeksi’nde yer alıyor."