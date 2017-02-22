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Ankara Haberi: TSK'da görevli bayanlar başörtü takabilecek

TSK'da görevli bayanlar başörtü takabilecek
13:5322 Şubat 2017
Son Dakika Haberi
TSK'da görevli bayanlar başörtü takabilecek
TSK'da görevli bayanlar başörtü takabilecek

MİLLİ Savunma Bakanlığı tarafından TSK Kıyafet Yönetmeliği'nde değişiklik yapıldı. Değişiklik ile TSK'da görevli bayanlar başörtü takabilecek. Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan bilgilendirmede, "TSK Kıyafet Yönetmeliği'nde yapılan değişiklik ile bayan subaylar, sözleşmeli subaylar, astsubaylar, sözleşmeli astsubaylar ve askeri öğrenciler ile bunların adayları ve kursiyerleri, resmi üniformalarıyla birlikte şapka, bere veya kep altına başlarına taktıkları üniforma renginden istihkak olarak verilen desensiz giysileri yüzlerini kapatmayacak şekilde takabilecek" denildi.

 

DHA

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