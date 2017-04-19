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Şırnak Haberi: TSK'dan Şırnak'ta hava harekatı: 11 terörist  etkisiz hale getirildi

TSK'dan Şırnak'ta hava harekatı: 11 terörist  etkisiz hale getirildi

22:2819 Nisan 2017
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TSK'dan Şırnak'ta hava harekatı: 11 terörist  etkisiz hale getirildi
TSK'dan Şırnak'ta hava harekatı: 11 terörist  etkisiz hale getirildi

TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nin Şırnak'ta düzenlediği hava harekatı sonucu 11 terörist etkisiz hale getirildi. 

Türk Silahlı Kuvvetleri, bu akşam Şırnak Bestler-Dereler kırsalına  anlık alınan bir istihbaratın değerlendirilmesi sonucu  hava harekatı düzenledi. Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamada  düzenlenen hava harekatında bölgedeki mağaralardan birinde tespit edilen 11 teröristin  etkisiz hale getirildiği, iki silah mevziinin imha edildiği ve bölgede operasyonun devam ettiği bildirildi. 
 

DHA

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