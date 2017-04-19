TSK'dan Şırnak'ta hava harekatı: 11 terörist etkisiz hale getirildi

TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nin Şırnak'ta düzenlediği hava harekatı sonucu 11 terörist etkisiz hale getirildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri, bu akşam Şırnak Bestler-Dereler kırsalına anlık alınan bir istihbaratın değerlendirilmesi sonucu hava harekatı düzenledi. Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamada düzenlenen hava harekatında bölgedeki mağaralardan birinde tespit edilen 11 teröristin etkisiz hale getirildiği, iki silah mevziinin imha edildiği ve bölgede operasyonun devam ettiği bildirildi.



DHA