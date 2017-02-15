TTK ekibi 'Kuyu'yu yılan yakalama aparatıyla kurtardı (2)

TTK EKİBİ ZONGULDAK'A DÖNDÜ

İstanbul'da 'Kuyu' adı verilen köpeği kurtarma çalışmasına katılan TTK tahlisiye ekibi Zonguldak'a döndü. TTK Merkez Tahlisiye istasyonunda mesai arkadaşları tarafından karşılanan ekip, kurtarma çalışmasını anlattı.

Tahlisiye ekibinden Şendoğan Aşık, oradaki ekiplerin de yardımıyla sistemi hazırladıklarını anlatarak şöyle konuştu:

"İlk denememizde köpek düştü. Daha sonra sisteme piston ilave ettik. Biz sabaha karşı köpeği uyur vaziyette görünce harekete geçtik. Köpeğin üzerine geçirdik ve yukarı çektik. Sonra çok heyecanlandık, sevindik. Biz madenler, depremlerde kurtarma çalışmalarına katıldık. Her gittiğimizde görevimizi başarıyla tamamlayarak geri döndük. Orada da bir kuyu var ve içinde köpek var. Daha önce karşılaştığımız bir durum değildi. 'Ya alamazsak' diye düşündük. Bunun mahcubiyeti vardı. Sonra yapmış olduğumuz düzenekle bunu başardık ve sevindik."

Maden Mühendisi Sedat Kısaer ise "Bir an önce hayvanı almak istedik. Yoksa madencilik sistemleriyle kurtarılamazdı. Belki günler ve haftalarca sürebilirdi. Aparatı denemeye başladık ve sonunda başarılı olduk. Düzeneğin çalışma mantığı köpeği yakalayıp kavramak ve dışarı çıkarmaktı. Bunda da başarılı olduk. Çok neşelendik mutlu olduk. Hem insani bir vazifeyi yerine getirmiş olduk, hem de ekip olarak sorumluluğumuzu yerine getirdik" dedi.

DHA