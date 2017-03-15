TTK'da toplu iş sözleşmesi görüşmeleri başladı

ZONGULDAK'ta, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) ile Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) arasındaki 27'nci Dönem Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri başladı.

Kurumda çalışan yaklaşık 8 bin işçiyi ilgilendiren görüşmelerin ilk günündeki toplantıya, TTK Genel Müdür Vekili Ercan Gebeş, GMİS Genel Başkanı Ahmet Demirci, Kamu İşletmeleri İşverenleri Sendikası Genel Sekreteri Erhan Polat ve işletme müdürleri katıldı. TTK Genel Müdür Vekili Ercan Gebeş, görüşmeler sonucunda yapılacak olan toplu iş sözleşmesinin, işçilerinde alın terinin karşılığını bularak ve kurumu da sıkıntıya sokmadan imzalanmasını diledi.

GMİS Genel Başkanı Ahmet Demirci, işçilerin hak ve hukuklarını savunmak için ellerinden gelen mücadeleyi görüşmeler boyunca yapacaklarını söyleyerek, "Biz üretmek, ülkemize kazandırmak ve kazanmak istiyoruz. Bu sözleşmenin ülkemize, milletimize, TTK'da çalışan kardeşlerimize hayırlı olmasını temenni ediyoruz. Başarılı olacağımıza ve masadan da anlaşarak kalkacağımıza inanıyorum" diye konuştu.

1 Ocak 2017-31 Aralık 2018 tarihleri arasını kapsayacak toplu iş sözleşmesinin ilk maddesinin kabul edildiği açılış oturumunda, görüşmelere 30 Mart Perşembe günü devam ediecek.

DHA