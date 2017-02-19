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Samsun Haberi: Tüfeği temizlerken akrabasını öldürdü

Tüfeği temizlerken akrabasını öldürdü
17:2819 Şubat 2017
Son Dakika Haberi
Tüfeği temizlerken akrabasını öldürdü
Tüfeği temizlerken akrabasını öldürdü

SAMSUN'da ava gitmeye hazırlanan 26 yaşındaki Şakir Uz, iddiaya göre akrabasının tüfeği temizlerken yanlışlıkla tetiğe dokunması sonucu vurularak yaşamını yitirdi.
Olay, Samsun'un Kavak İlçesi'nde meydana geldi. 17 yaşındaki M.G., akrabası Şakir Uz'u evine ava gitmek için davet etti. Ava gitmek için hazırlanan akrabalardan M.G., iddialara göre elinde bulunan av tüfeğini temizlerken yanlışlıkla ateşledi. Akrabasının yaralandığını gören M.G., durumu sağlık ekiplerine ve jandarmaya bildirdi. Eve gelen ekipler karın boşluğundan ağır yaralanan Şakir Uz'un öldüğünü tespit etti. M.G., jandarma tarafından gözaltına alınırken olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

DHA

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