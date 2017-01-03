Tüfekle kardeşinin ölümüne neden olan çocuğa ceza verilmedi

ANTALYA'da pantolon kemerini paylaşma konusunda çıkan kavgada, kardeşi 12 yaşındaki Mevlüt K.'nın tüfekle vurularak ölmesine neden olan 15 yaşındaki A.R.K'ye, yüzde 50 oranında zihinsel engelli olduğu için ceza verilmedi. Mahkeme, olayda kullanılan tüfekle ilgili güvenlik önlemi almadıkları gerekçesiyle, anne- baba hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Olay, geçen 16 Mayıs günü Aksu İlçesi Yeşilkaraman'da meydana geldi. İddiaya göre, anne babaları evde olmayan A.R.K., kardeşi Mevlüt K.'den pantolonunun kemerini istedi. Mevlüt K. kemeri vermek istemeyince 2 kardeş arasında tartışma çıktı. A.R.K. kardeşine vurunca, Mevlüt K. de dolapta bulunan babasına ait tüfeği alıp ağabeyine doğrulttu. Çıkan arbedede tüfek ateş aldı. Mevlüt K. beline isabet eden saçmalarla öldü.

RAPOR GELİNCE SERBEST BIRAKILDI

Sevk edildiği nöbetçi mahkemece tutuklanan A.R.K. hakkında Akdeniz Üniversitesi Adli Tıp Anabilim Dalı Başkanlığı'nca 'ceza ehliyetinin olmadığına' dair rapor verildi. Bunun üzerine A.R.K. tutuksuz yargılanmak üzere serbest kaldı.

Kardeşini kasten öldürmekten ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle hakkında dava açılan A.R.K. ile ailesi, Antalya 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada hazır bulundu. Sosyal hizmet uzmanı pedagog bilirkişi eşliğinde ifadesi alınan A.R.K., kardeşinin elinden tüfeği almak isterken patlama meydana geldiğini söyledi.

HASTANEDE TEDAVİ EDİLECEK

Mahkeme eylemin kasten öldürme değil, taksirle bir insanın ölümüne neden olma suçunu oluşturduğuna karar verdi. A.R.K'ya cezai ehliyeti olmadığı anlaşıldığından ceza verilmesine yer olmadığına karar veren mahkeme, A.R.K.'nin yüksek güvenlikli sağlık kurumlarında koruma altına alınıp tedavi edilmesine hükmetti. Mahkeme, olayda kullanılan silah ve fişekle ilgili güvenlik önlemi almadıkları gerekçesiyle anne Fatma ile Baba Mustafa K. hakkında cumhuriyet başsavcılığına suç ihbarında bulunulmasına karar verdi.

DHA