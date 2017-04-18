Tüfekle oynarken ağabeyini öldürdü

MUĞLA'nın Fethiye İlçesi'nde, anne-babasının evde olmadığı sırada av tüfeğiyle oynayan 12 yaşındaki T.S. adlı küçük kız, ağabeyi 14 yaşındaki Tayyip S.'yi başından vurdu. Tayyip S., olay yerinde yaşamını yitirirken, eve koşan görgü tanıkları T.S.'yi, 'Kardeş katili oldum. Ağabeyimi öldürdüm' diye ağlarken bulduklarını söyledi.

Olay, bugün saat 17.30 sıralarında, Çamköy Mahallesi Küllü İsmail Sokak'taki 14 kapı numaralı evde meydana geldi. Çamköy Ortaokulu öğrencisi T.S. adlı küçük kız çocuğu, ağabeyi Tayyip S. ve küçük kardeşi 4 yaşındaki Fatıma S., birlikte evin salonunda oynamaya başladı. Oyun sırasında kanepenin yanında duran babaları Bayram S.'ye ait çifte kırma av tüfeğini kılıfından çıkaran Tayyip ve T.S., bu kez de tüfekle oynamaya başladı. T.S., eline aldığı ve boş sandığını tüfeğin tetiğine dokunduğu anda karşısında bulunan ağabeyi Tayyip S. başından vurularak kanlar içerisinde yere yığıldı.

Silah sesine koşan çevre sakinleri, T.S. ve Fatıma'yı kapı önünde ağlarken buldu. Yardım istenmesi üzerine eve 100 metre mesafedeki Çamköy Sağlık Ocağı'nda görevli üniversite öğrencisi İrem Yılmaz olay yerine koştu. Durum sağlık ve polis ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Tayyip S.'nin yaşamını yitirdiğini tespit etti.

ANNE SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Olay sırasında komşularına ait serada gündelik işçi olarak çalışan anne Cemile S., oğlunun ölüm haberini alınca sinir krizleri geçirdi. Evden uzaklaştırılan ve sürekli ağlayan T.S.'yi ise komşuları sakinleştirmeye çalıştı. Fethiye Cumhuriyet Savcısı'nın olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Tayyip S.'nin cesedi cenaze aracına taşındı. Nakliye firmasında kamyon şoförü olarak çalışan ve olay sırasında Burdur'a seyir halinde olan baba Bayram S., eve cenazenin çıkışı sırasında yetişti. Acılı baba cenazenin ardından koşmaya çalışan eşini sarılarak durdurmaya çalıştı. Tayyip S.'nin cesedi ön inceleme için Fethiye Devlet Hastanesi Morgu'na götürüldü. Tüfek ise polis ekipleri tarafından incelemek üzere alındı.

'AĞABEYİMİ ÖLDÜRDÜM. KARDEŞ KATİLİ OLDUM'

Yardım istenmesi üzerine olay yerine koşan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sağlık Meslek Yüksekokulu öğrencisi İrem Yılmaz, olay yerinde polis ekiplerinin sorularını yanıtladı. Haber verilmesi üzerine eve koştuğunu anlatan Yılmaz, 2 kız kardeşi kapının önünde ağlarken gördüğünü söyledi. Tayyip S.'nin salonun kapısının önünde yattığını ve gözünden kan geldiğini anlatan Yılmaz, 'Polisi ve sağlık ekiplerini aramak için dışarı çıktım. Bu sırada T.S., 'Kardeş katili oldum. Ağabeyimi öldürdüm' diyerek ağlıyordu. Tüfek Tayyip'in karşısındaki kanepenin üzerindeydi' dedi. Polis, Tayyip S.'Yİ gözetim altına alırken, olaya ilişkin soruşturma başlattı.

DHA