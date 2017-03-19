Tüfekle vurulan, aracın çarptığı çakal tedavi altında

OSMANİYE'de tüfekle vurulan ve otomobilin çarptığı çakal, tedavi altına alındı.

Merkeze bağlı Sarpınağzı Köyü'nde oturan eğitimci Ahmet Sarpkaya, yolda ağır yaralı çakal buldu. Haber verilen Osmaniye Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, yaralı hayvanı Yaban Hayatı Rehabilitasyon Merkezi'ne götürdü. Burada Veteriner tarafından ilk müdahalesi yapılan ve 1 yaşında olduğu tahmin edilen yaban hayvanının vücudunda ateşli silah yaralanması olduğu ve ardından bir araç çapması sonucu ağır yaralandığı belirlendi. Çakalın tedavisinin sürdüğü, iyileşmesinin ardından yeniden doğaya salınacağı belirtildi.

DHA