Tüfenkci: Ekonomi, yıl sonunda beklenenin üzerinde bir performans gösterecek

GÜMRÜK ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, istihdam ve üretimi birlikte artırmak istediklerini belirterek, "Her ilave istihdam aynı zamanda üretimin büyümesi demektir. Bu almış olduğumuz tedbirler ve teşviklerle beraber ekonominin yıl sonuna doğru beklenenin üzerinde bir performans göstereceğini de şimdiden söyleyebiliriz" dedi.

Bakan Tüfenkci, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Kahramanmaraş'a geldi. Havaalanında Vali Vahdettin Özkan, AK Parti milletvekilleri ve protokol üyeleri tarafından karşılanan Tüfenkci, ilk olarak valiliği ziyaret etti.

Ziyarette konuşan Bakan Bülent Tüfenkci, 16 Nisan'da yapılacak referandumun Türkiye'nin geleceğine yöne vereceğini söyledi. Güçlü bir Türkiye'den korkanlara insan 16 Nisan'da kokmadan 'Evet' diyeceklerini belirten Tüfenkci, "Özellikle Türkiye'nin güçlü meclis, güçlü yönetim ve güçlü yargıyla beraber Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde Kahramanmaraş'ın ve Türkiye'nin ekonomisinin dünyayla rekabet edebilir hale gelmesi açısından da verilecek karar çok önemli. Gençlerin önünün açılması yönünde verilecek karar çok önemli. Kahramanmaraş'ımızın da bu kararı verdiğini görüyoruz. Zaten hep milletten yana oldu Kahramanmaraş. Dolayısıyla 16 Nisan'da da bu kararı inşallah bu şekilde tecelli edecek" diye konuştu.

'İSTİHDAMIN YANINDA ÜRETİMİ DE ARTIRMAK İSTİYORUZ'

Bakan Tüfenkci, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın istihdam çağrısına iş dünyasından çok kısa sürede olumlu tepkiler geldiğini ifade ederek şunları söyledi:

"Birçok işletmemiz ve esnafımız artı 1 veya daha fazla kişiyi istihdam ederek bu çağrıya katkı vermiş oldu. İlk rakamlara baktığımızda ciddi rakamlar olduğunu görüyoruz. Edindiğim bilgiye göre Kahramanmaraş'ta da bu çağrı üzerine istihdam noktasında artışlar olduğunu, almış olduğumuz raporlarda da görünüyor. Burada önemli olan şu; biz sadece istihdamı artırmak istemiyoruz, aynı zamanda üretimi de artırmak istiyoruz. Çünkü her ilave istihdam aynı zamanda üretimin büyümesi demektir. Biz dünya pazarlarında rekabetimizi güçlü bir şekilde yapabilmemiz için üretimimizi de artırmamız lazım. Zaten göreceksiniz mart ayı ihracat rakamları açıklandığında güçlü bir artış olacağını belki de son ayların reformuna imza atacağımızı hep beraber görmüş olacağız. Bu almış olduğumuz tedbirler ve teşviklerle beraber ekonominin yıl sonuna doğru beklenenin üzerinde bir performans göstereceğini de şimdiden söyleyebilir. Yeter ki biz birlik ve beraberliğimizi bozmayalım."

DHA