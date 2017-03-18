Tüfenkci: Ekonomi, yıl sonunda beklenenin üzerinde bir performans gösterecek (3)

ESNAF ŞURASI'NA KATILDILAR

Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak ile Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Kahramanmaraş'ta, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'nin düzenlediği 'Esnaf Şurası'na katıldı. Burada konuşan Bakan Bülent Tüfenkci, esnafın kalkınması ve büyümesi için her türlü tedbiri alacaklarını söyledi. Bunun için de bugüne kadar esnafa tanınan hakları anlatan Tüfenkci, şöyle konuştu:

"siz 'Sayın Başbakanım biz bir beyaz sayfa açmak, sicil affı istiyoruz' dediniz biz bunu hayata geçirdik, hem de bankalarla konuşarak. Ama bugün bazı bankaların yan çizdiğini duyuyoruz, görüyoruz. Biz, hükümet olarak o bankaların da üzerine gideceğiz Allah'ın izniyle. Bunu da buradan ifade etmiş olalım. Biz bu yasayı çıkartırken 'Uygulanmasın' diye çıkartmadık. Bankalar Birliği, 14 bankanın genel müdürleriyle, yetkilileriyle oturup konuştuk, 'Nasıl bir düzenleme yaparsak siz bunu uygularsınız' dedik ve onlar da şu andaki metni önerdiler. Dolayısıyla biz onlardan haklı olarak şu veya bu mazeret bulmadan geçmişteki çeki, senedi şu veya bu şekilde ödenmeyen, kredisi ödenmeyen arkadaşlarımızın süresi içerisinde o çekleri, senetleri ödediklerinde sicillerinde artık görünmemesi lazım. Yeniden yapılandırma getirdik, borcunuz olabilir. Bunu yapılandırdığınızda, şartlarınız tuttuğunda hem yeni kredi verebilmelerini, hem de o sicillerini bahane ederek yeni kredi imkanlarından esnafımızı, tüccarımızı men etmemeleri lazım."

KAYNAK: DİKTATÖR OLACAK' DİYORSUN, 44 YILDIR MECLİSTESİN

Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak ise 'Böyle bir yetkiyi peygambere versen peygamberi bozarsın' diyen CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal'a tepki gösterdi. Kaynak, "Bu tek adam rejimini doğurur' diyen Meclisin en kıdemli milletvekili Sayın Deniz Baykal tam 44 yıldır Mecliste. Allah'tan kork, bir yandan getirilen sistem cumhurbaşkanının görev süresini 2 dönemle sınırlıyor, sen 'diktatör olacaksın' diyorsun. Ama sen 1974'te bu ülkenin maliye bakanıydın. Şimdi yıl 2017. 44 yıldan beri parlamentodasın. Buna da gaf da denemez artık ve inancımıza asla sığmayan bir cümle etmiş. 'Bu kadar yetki peygamberlere de verilse haşa azar. 'diye. Sayın Baykal, şunu bilmeniz gerekir; peygamberleri yaratıcımız 'ismet' sıfatıyla korumuştur, onunla mücehhez kılmıştır. Sadece peygamberler hata yapmaz. Biz hata yaparız, cumhurbaşkanı da hata yapabilir. Getirdiğimiz sistem hata yaptığımızda düzeltecek mekanizmaları ortaya koymaktır" diye konuştu.

'METİNLERİ HANGİ KAFAYLA OKUYORSUN'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu da eleştiren Kaynak, şunları söyledi:

"Kılıçdaroğlu'nun bu yalanlarını bir iki saat anlatırım. Ama 18 yaşla ilgili söylediği o da bambaşka, düpedüz bir yalan. 18 yaşındaki kendi çocuklarımız askere gitmesin diye milletvekili seçilme imkanı getiriyormuşuz. Sayın Kılıçdaroğlu, Ak Parti ailesi bir kişi, iki kişi değildir, sadece 10 milyon üyesi vardır. Ak Parti ailesinin 27 milyon seçmeni var. 18 yaşında milletvekili olma şansını getiriyoruz, ben her konuşmamda söylüyorum, Maraş'ın ilk kurşununu atan Sütçü İmam'dır ama ilk şehidi 1314 yaşında Çakmakçı Sait'tir. Antep'in ilk şehidi 13-14 yaşındaki Şehit Kamil'dir. Biz, gençlerimizi vatan beklemeye gönderirken, vatanımızı, namusumuzu, bayrağımızı korusunlar derken milletvekili olma imkanını niye çok görüyoruz. Milletvekili olmak mı önemlidir, vatanımızı, namusumuzu, bayrağımızı korumak daha mı önemlidir Yeni bir yalanı da dün ifade ettiler. Cumhurbaşkanı isterse Türkiye'nin herhangi bir yerinde 5-6 vilayeti bir araya getirir, bir bölgesel yönetim kurabilirmiş. Kılıçdaroğlu, gerçekten genel merkezimiz çok doğru yapmış, sana bizim anayasayla ilgili düzenlemeyi anlatan kitapçık ve broşürleri göndermekle. Allah'ını seversen sen bu metinleri Mecliste görüşülürken önüne getirilip konulduğunda hangi kafayla okuyorsun O metinleri biz de görmek isteriz."

Konuşmaların ardından esnaf Başbakan Yardımcısı Kaynak ve Bakan Tüfenkci'ye çeşitli hediyeler verdi.

DHA