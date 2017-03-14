Tuğçe’nin katilinin sınır dışı kararını onandı

Tacize uğrayan iki Alman kıza yardım etmek isteyen Tuğçe Albayrak’a attığı yumrukla ölümüne neden olan Sırp genci Sanel M.’nin sınır dışı edilmesi kararını onaylandı.

Wiesbaden İdare Mahkemesi Eylül 2016’da Sanel M.’nin Almanya’da kamu düzeni için tehdit oluşturduğu gerekçesiyle, cezasını çektikten sonra sınır dışı edilmesi yönünde karar vermişti. Sanel M. ise karara itiraz etmişti. İtirazı görüşen Kassel Yüksek İdare Mahkemesi, itiraz yolu kapalı olmak üzere Sanel M.’nin sınır dışı edilebileceğine hükmetti.

Tuğçe Albayrak, 2014 yılında bir restoranda Sanel M. tarafından tacize uğrayan iki Alman kıza yardım etmek istemiş, Sanel M.’nin yumruk darbesiyle başını yere çarpması sonucu girdiği komadan çıkamamıştı. Darmstadt Mahkemesi, Tuğçe’nin katilini "yaralamaya bağlı olarak ölüme neden olmaktan" mahkum etmişti. Cezasının üçte ikisini çeken Sanel M.’nin önümüzdeki günlerde Sırbistan’a sınır dışı edilmesi bekleniyor.

DHA