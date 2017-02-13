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Konya Haberi: Tuhafiyecide yangın paniği

Tuhafiyecide yangın paniği
17:3313 Şubat 2017
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Tuhafiyecide yangın paniği
Tuhafiyecide yangın paniği

KONYA'da bir tuhafiye dükkanının depo kısmında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Üç kardeşin işlettiği dükkanı saran yangın sırasında mahalle sakinleri iş yerinde bulunan malzemeleri kurtardı. 
Yangın, saat 16.15 sıralarında merkez Selçuklu İlçesi Ferhuniye Mahallesi Ulaşbaba Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Seyfullah, Uğur ve Havva Akbaş kardeşlerin ortak işlettiği tuhafiye dükkanının arka kısmındaki depDda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangın dükkana sıçrayınca çevreyi duman kapladı. Dumanların arasında kalan Havva Akbaş sinir krizi geçirirken, mahalle sakinleri iş yerinde bulunan malzemeleri yangından kurtarabilmek için büyük çaba sarf etti.
İtfaiyenin gelmesiyle yangın kontrol altına alınırken, Akbaş kardeşlerin Suriyeli komşuları da pencerede ellerini açarak dua etti. Polis yangının çıkış sebebini araştırıyor.

 

DHA

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