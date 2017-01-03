İstanbul Haberi: 'TÜİK enflasyonu vatandaşın cebine yansıyan değil' 'TÜİK enflasyonu vatandaşın cebine yansıyan değil' Son Dakika Haberi







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'TÜİK enflasyonu vatandaşın cebine yansıyan değil' Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk, TÜİK’in açıkladığı 2016 yılına ilişkin enflasyon rakamlarının gerçek anlamda vatandaşların cebine yansıyan fiyat dalgalanmalarını yansıtmadığını ileri sürdü.

Koncuk, yaptığı yazılı açıklamada, TÜİK’in 2016 yılında enflasyon yüzde 8.53 olarak açıkladığını, buna göre mal ve hizmetlerin bedelinin ortalama yüzde 8.53 zamlandığını belirtti.

Koncuk, TÜİK’in 417 çeşit ürünün ortalama fiyat değişimi üzerinden bir enflasyon hesabı yaptığını bu ürünlerin içerisinde vatandaşların ağırlıklı olarak kullanmadığı ürünlerin de bulunduğuna dikkat çekti.

Koncuk, 2015 yılı sonunda 2.91 lira olan dolar kurunun 2016 yılının son gününde 3.52’ye yükseldiğine dikkat çekerek, şu saptamayı yaptı:

"2015 yılı sonunda 3.18 lira olan euro ise 2016 yılı sonunda 3.71 oldu. Buna göre dolar kurundaki yıllık artış yüzde 21; Euro’daki yıllık artış ise yüzde 17 olarak gerçekleşti. Dolayısıyla bütün ürünlere de döviz kurunda yaşanan bu artışa paralel olarak bir artış geldi. Öyle ki, 2015 yılı sonunda 4.3 lira olan kurşunsuz benzinin fiyatı da yüzde 21.4 artarak 5.22 liraya yükseldi. Akaryakıt fiyatlarının artmasıyla ulaşım giderleri de yükseldi ve bütün ürünlerin fiyatına en azından taşıma maliyeti olarak bu rakamlar yansıtıldı. Türkiye Kamu-Sen Ar-Ge Merkezi’nin çalışmasına göre benzin fiyatlarının enflasyona göre 2.5 kat daha fazla zamlandığı ortaya çıkıyor. Buna göre vatandaşlarımız, yılbaşında 215 liraya doldurdukları 50 litrelik depoyu, bugün 261 liraya doldurabiliyor. Benzin fiyatlarındaki artış, vatandaşların karşısına her depo doldurmada 46 lira ek yük olarak çıkıyor."

"Belki şans topuna, sayısal loto fiyatına ya da flüt ve at yarışı oyunlarına zam gelmedi ama vatandaşlarımız için olmazsa olmaz nitelik taşıyan gıda, giyim, ulaşım, temizlik, haberleşme, eğitim gibi ürünler açıklanan enflasyonun üzerinde zamlandı" diyen Koncuk, sözlerini şöyle sürdürdü:

"TÜİK tarafından açıklanan enflasyon rakamları bir ortalamayı gösterse de gerçek anlamda vatandaşlarımızın cebine yansıyan fiyat dalgalanmalarını yansıtmıyor. Memur maaşları dolar karşısında reel olarak ortalama yüzde 7 eridi ve alım gücü 2008 yılının bile gerisine gitti. Bütün bu hesaplamalar gösteriyor ki ne memur ve emekli maaşlarına ne asgari ücrete ne de diğer çalışanların ücretlerine yapılacak zamlar kararlaştırılırken enflasyon hesabını temel almak gerçekçi bir yaklaşım değildir. Ülkemiz gerçeklerini ortaya koymayan, harcamalarda ortaya çıkan gerçek artışları karşılamayan ve maaşların reel olarak artmasını sağlamayan zamlarla kamu görevlilerimiz her geçen yıl biraz daha fakirleşmekte, alım gücümüz biraz aha düşmektedir. Sosyal devlet, çalışanların ve vatandaşların ekonomik gerçekler karşısında korunmasını öngörür. Öyle ise bu yıl içinde gerçekleştireceğimiz toplu sözleşme görüşmelerine hükümetin enflasyon hedefi doğrultusunda bir zam teklifi ile gelmesi kabul edilemez."

DHA