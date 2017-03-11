TÜKD bu yılın Önder Kadınlarını seçti

Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği (TÜKD)'nin 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü çerçevesinde bu yıl 10'uncusunu düzenlediği 'Önder Kadın Ödülleri" sahiplerini buldu. Bilim, sanat, spor ve medya dallarında sunulan ödüllerin yanı sıra Prof. Dr. Yıldız Ecevit'e de onur ödülü verildi.

Şişli Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Evi tiyatro salonunda yapılan törenin açılış konuşmasını yapan TÜKD Genel Başkanı Prof. Dr. Gaye Erbatur, derneğin 67 yıllık bir geçmişi olduğunu hatırlatarak " Bizlerin temel amacı kadınların güçlenmesi, kadınların eğitimlerini en iyi şekilde yapmalarıdır. Bunun için çok çeşitli çalışmalar yapıyoruz. Bu projeleri sizlerle paylaşmak istiyorum. Kadınların güçlenmesini çok önemsiyoruz. Bunun için 'aktif kadın, yurttaş' eğitimleri yapıyoruz. Tüm kadınların yaşamın içinde olmalarını, hayata katılmalarını istiyoruz. Çeşitli eğitimler yoluyla onlara dokunuyoruz. Dernek olarak 24 şubemizle 800'e yakın kadın üniversite öğrencisine bursu veriyoruz.

Kadının eğitimini önemsiyoruz. Çünkü eğer kadın güçlenirse toplum güçlenir. Mustafa Kemal Atatürk bize bu yolu çizdi Mustafa Kemal Atatürk dedi ki; 'bir toplum kalkınacaksa bu kalkınma kadın ve erkeklerle birlikte olur'. Atatürk, aydınlanma devrimiyle kadınların önünü açtı.. Biz dernek olarak bütün çalışmalarımızı bu bilinçle yürütüyoruz" diye konuştu.

Açılış konuşmasının ardından ilk olarak 'Onur Ödülü'ne layık görülen Prof. Dr. Canan Arın'a ödülü verildi. Prof. Dr. Arın, ödülünü Prof. Dr. Nermin Abadan'ın elinden aldı.

Bilim dalında ise ödülün sahibi Prof. Dr. Yıldız Ecevit oldu. Prof. Dr. Ecevit yaptığı konuşmada şunları söyledi: "Bu derneği çok uzun zamandan beri tanıyorum. Çizgisinden hiç sapmadan uzun yıllardır aynı saygınlığı taşıyarak ilerliyorlar. Türkiye'de uzun yıllardır kadınlara destek oldukları için bütün çalışanlarına sonsuz teşekkür ediyorum."

Medya dalında ödülünü alan Gazeteci Özlem Gürses, ise, "Emeğimizin takdir görmesi ne kadar da değerli bir şeymiş. Başaracağımıza inanıyorum. Umudumuz kahkahamızda, özgürlüğümüz inadımızdadır. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde söylediğimiz gibi, 'biz hayatı istiyoruz ve alacağız" dedi.

Sanat dalında ödüle layık görülen Nilüfer konseri olduğu için törene katılamazken, spor dalında ödülü alan Eczacıbaşı Kız Voleybol Takımına ise ödülü ilerleyen günlerde yapacakları bir karşılaşma öncesi sunulacak.

DHA