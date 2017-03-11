Tüketici bilinçlendikçe elektrik faturaları düşecek

TECHE Group bünyesinde faaliyet gösteren ve Türkiye’de aktif olarak hizmet veren 150 elektrik Tedarik şirketinden biri olan Uzenergy, iş ortaklarına elektrik tüketimi konusunda uzman ekibi ile danışmanlık hizmeti de vererek faturalarda fiyat avantajı sağlıyor.

2015 yılında Elektrik Enerjisi Tedarik Lisansı alan ve Elektrik Enerjisi satışı alanında faaliyete başlayan ve Türkiye’nin tamamına hizmet sağlayan Uzenergy Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Uzun, “Şuanda sektörde aktif olarak hizmet sağlayan 150 Elektrik Tedarik şirketinden birisiyiz. Müşteri portföyümüzü genellikle sanayi kuruluşları ve yüksek enerji tüketim hacmine sahip kurumsal firmalar oluşturuyor. Elektrik enerjisi, insan yaşamında tartışmasız bir önceliğe sahiptir.Bir kurumun maliyetini etkileyen en önemli unsurlardan biri de elektrik enerjisidir. Enerji verimliliğinin toplumun ve sanayi kuruluşlarının gündeminde ön sıralarda gelmesi gerektiği artık şüphe götürmemektedir. Gerçek anlamda neler sağladığı ve enerji tasarrufu girişimlerinin nasıl yapılabileceği tam olarak anlaşılamamaktadır. Tüketici konumunda olan grupların ve şirketlerin faturayı okuyamama ve enerji verimliliği gibi elektrik tüketimi konusunda bilgi eksikliği söz konusu, özellikle sanayi kuruluşları için küçümsenmeyecek girdilere etkisi var.Bu nedenle Uzenergy olarak sanayi kuruluşlarına enerji danışmanlığı hizmeti vererek sektörde fark yaratıyoruz. Enerji verimliliği için ilk önce enerjinin nasıl ve nerede kullanıldığını değerlendirmek gerekir. İş ortaklarımızın elektrik tüketimi ile ilgili her türlü bilgi eksikliklerini gideriyoruz ve aktif enerji verimliliği sayesinde enerji tasarrufunda süreklilik ve daha akılcı kullanımı için fiyat avantajı sağlıyoruz. Bizimle çalışan firmaları tüketicimiz olarak değil iş ortağımız olarak görüyor ve onlara maksimum elektrik enerji tasarrufu sunuyoruz” diye konuştu. 2015 yılında kurulmuş olmalarına rağmen Türkiye’nin tamamına hizmet verebildiklerine vurgu yapan Hüseyin Uzun, “Türkiye’nin tamamınaelektrik satışı yapıyoruz. Fatura tutarları ortalama 30 bin TL ile 700 bin TL arasındaki müşteri portföyüne sahibiz. Hizmet vermeyi hedeflediğimiz rakamların çok altında ve yolun çok başındayız” dedi.

Türkiye’de 8.4 milyon serbest tüketici olduğunu vurgu yapan Uzun, şunları söyledi; "Elektrik tüketiminin yüzde 37,46’ini sanayi kuruluşlarında, yüzde 29,69’i meskenlerde, yüzde 29,46’si ticarethanelerde, yüzde 2,55 aydınlatmada ve yüzde 0,84 ise tarımsal sulamalarda kullanılıyor. Uzenergy olarak özellikle sanayi alanında kullanılan elektrik tüketimine talibiz ve büyüme hedeflerimizi bu alanda gerçekleştireceğiz. Orta vadede sektörde hizmet veren ilk 20 firma içerisinde olmayı hedefliyoruz."

DHA