Tüketiciler 2016’da 'eticaretin adresi Hepsiburada' dedi

Hepsiburada, teknoloji ve inovasyona yaptığı yatırımların yanı sıra kullanıcı dostu ara yüzü, cep telefonundan alışveriş kolaylığı, uygun fiyatları, özel kampanya seçenekleri ve ürün çeşitliliği ile 2016’nın en başarılı e-ticaret sitesi seçildi.

Hepsiburada’dan yapılan açıklamada, "Internet ve teknoloji dünyasının en başarılı marka ve girişimlerinin tamamen halk oylaması ile aday gösterildiği ve seçildiği Webrazzi Ödülleri’nin sonuçlarına göre 2016 yılının en iyi e-ticaret sitesi Hepsiburada oldu" denildi ve şu bilgiler verildi:

"Yaklaşık 30 bin kişinin katıldığı oylama sonucunda, kullanıcılarına en uygun fiyatlarla en iyi ürünü ulaştırmak için hizmet veren Hepsiburada; kullanıcı dostu ara yüzü, cep telefonundan alışveriş kolaylığı, uygun fiyatları, özel kampanya seçenekleri ve ürün çeşitliliği ile en çok oyu alarak rakipleri arasından sıyrılıp Türkiye’de alışverişin online adresi olduğunu bir kez daha kanıtlamış oldu."

“2017’de de başarılarımızı taçlandırmaya devam edeceğiz”

Hepsiburada Ticari Grup Başkanı Emre Ekmekçi, yaptığı açıklamada, “Kurulduğumuz yıl olan 1998’den bu yana, Türkiye’nin dört bir yanındaki üyelerimize en iyi ürünleri en uygun fiyatla ulaştırmak için büyük bir gayret ve heyecanla çalışmaya devam ediyoruz. Bugün, 30 farklı kategoride 3 milyon ürün çeşitliliğimiz ile lider e-ticaret platformu olarak büyümeye ve e-ticaret sektörünü de büyütmeye hızla devam ediyoruz. 2016 yılı başarılarımızı bir çok prestijli ödülle kanıtladığımız bir yıl olurken, 2017 yılında da her gün kendimizi geliştirerek yenilikleri müşterilerimize sunmayı ve başarılarımızı bir çok ödülle taçlandırmayı hedefliyoruz” dedi.

DHA