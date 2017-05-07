Tuluyhan Uğurlu'dan Alsancak Garı'nda nostaljik konser

PİYANİST- besteci Tuluyhan Uğurlu, Osmanlı İmparatorluğu'nun borçlarla yaptırdığı ilk tren hattı olan İzmir- Aydın demiryolunun çıkış noktası Alsancak Garı'nda İzmirliler'e unutulmaz bir konser verdi.

Tuluyhan Uğurlu, daha önce İstanbul'da Sirkeci ve Haydarpaşa garlarında verdiği ve büyük ilgi gören bu farklı konseri, ilk kez İstanbul dışına taşıdı ve İzmir'in 160 yıllık tarihi yapısı olan Alsancak Garı'nda dünden bugüne tren nostaljini anlatan konseriyle İzmirli sanatseverlerle buluştu. Konser, kondüktör'ün yaktığı fener ve düdüğü ile başladı. Ara ara çalan kondüktör düdüğünün de atmosferi duygusal anlamda zenginleştirdiği ve 200'e yakın tarihi görüntü eşliğinde sunulan konserde konuklar, İzmir'den bindikleri trenle pamuk tarlalarının arasından geçip, Ege'nin verimli ovalarından denize doğru süzülüp dünya ile buluştu.

Tuluyhan Uğurlu'nun görüntülerle renklenen konseri şu bölümlerden oluştu:

'Alsancak Garı'nda tarihe yolculuk, insanın raylar üzerindeki serüveni, Aydın-İzmir Alsancak arasında ilk demiryolumuz, Avrupa Doğu Ekspresi ile İstanbul'u kanıyor, Hicaz Ekspresi ile hüzünlü bir yolculuk, Kurtuluş Savaşı'nda bir demiryolu kahramanı: Behiç Erkin, Cumhuriyet trenleri, Atatürk'ün trenle son yolculuğu.'

Konseri ilgi ve beğeniyle izleyen sanatseverler Uğurlu'yu coşkulu alkışlarıyla kutladı.

DHA