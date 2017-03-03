Tunceli Aliboğazı'nda PKK'ya ait 13 sığınak ve 3 mağara bulundu

Türk Silahlı Kuvvetleri, Tunceli Aliboğazı bölgesinde düzenlenen operasyonda PKK'ya ait 13 sığınak ve 3 mağara bulunduğunu açıkladı.

8’inci Kolordu Komutanlığı sorumluluk sahasında, Tunceli/Aliboğazı bölgesinde, 25 Şubat 01 Mart 2017 tarihleri arasında 'Şehit Piyade Er Nazmi Yıldızlı-71 Operasyonu' düzenlendi. Operasyonda arama-tarama faaliyetleri sonucunda 13 sığınak ve 3 mağara bulundu.

Operasyon kapsamında icra edilen aramalarda; 1 adet, benzinle karıştırılmış amonyum nitratla dolu 12 kg’lık tüp, 2 adet basma düzenekli EYP, düzeneği için hazırlanmış pil bloğu, 1 adet USB bellek, 1 adet SD kart, 2 adet Tüp, 40 adet Pil, 1 adet dikiş makinesi, 800 kg muhtelif gıda ve çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi.

DHA