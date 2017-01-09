Tunceli Barosu, Munzur Vadisi için mahkemeye başvurdu

MUNZUR Vadisi'nin Dünya Kültür Mirası Listesi'ne alınması için Kültür ve Turizm Bakanlığı'na yaptığı başvurusu reddedilen Tunceli Barosu, Ankara İdare Mahkemesi'nde Kültür ve Turizm Bakanlığı hakkında dava açtı.

Tunceli Barosu Başkanı Barış Yıldırım imzasıyla yapılan yazılı açıklamada, daha önce Kültür ve Turizm Bakanlığı'na yapılan Munzur Vadisi'nin Dünya Kültür Mirası Listesi'ne eklenmesi başvurusunun reddedildiği hatırlatıldı. Yıldırım'ın açıklaması şöyle devam etti:

"Munzur Vadisi Milli Parkı'nın Dünya Kültürel ve Doğal Mirası'nın korunmasına dair sözleşme hükümleri gereğince Dünya Kültür Mirası Listesi'ne alınması bakımından, Dünya Kültür Mirası Komitesi'ne sunulması için Kültür ve Turizm Bakanlığı'na yapılan başvurunun reddine dair, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın (Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü) 08.12.2016 tarihli sayılı kararının yürütmesinin durdurulması ile iptali davasıdır. Tunceli ili merkez ilçesi ile Ovacık İlçesi sınırları dahilinde uzanan Munzur Vadisi'nde 42 bin hektarlık bir alan, Bakanlar Kurulu tarafından 1971 yılında Milli Park olarak ilan edilmiştir. Bu bölgenin milli park olarak ilan edilmesinde; akarsu kaynakları, endemik bitki türleri ve hayvan türleri, yaban hayvan varlığı, tabiat özellikleri, tabiat güzellikleri gibi etkenler rol oynamıştır."

Tunceli Barosu'nun Ankara İdare Mahkemesi'ne sunduğu dilekçede Munzur vadisinin neden Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alması gerektiği konusunda ise şu bilgilere yer verildi:

"Munzur Milli Parkı florasında hali hazırda bin 600 adet bitki türü saptanmış olup, bunlardan yüzde 18'i Munzur'a endemik türlerden oluşmaktadır. Munzur Milli Parkı faunasında bulunan çengel boynuzlu keçi, bezuvar isimli dağ keçisi, ur kekliği, kırmızı benekli alabalık munzur'a endemik türlerdendir. Belirtmek gerekir ki yakın zamana kadar neslinin tükendiği değerlendirilen Anadolu Parsı'nın Munzur Havzası'nda yaşadığına dair işaretler ve akademik tespitler bulunmaktadır. Kısaca Munzur Vadisi Milli Parkı flora ve fauna açısından eşsiz endemik türlere sahip bir alan olup tabiat özellikleri ve güzellikleri ile de önemli bir sahadır. Munzur Vadisi, bilim veya muhafaza açısından istisnai evrensel değeri olan jeolojik ve fizyografik oluşumları barındırdığı gibi tükenme tehdidi altındaki hayvan ve bitki türlerinin yetiştiği kesinlikle belirlenmiş bir alandır. Munzur Vadisi'nin bilim, muhafaza veya doğal güzellik açısından istisnai evrensel değeri bulunmaktadır. Munzur Vadisi Milli Parkı'nın Dünya Kültürel ve doğal mirasının korunmasına dair sözleşme hükümleri gereğince listeye girebilmesi için Dünya Kültür Mirası Komitesi'ne sunulması gerekmektedir. Şöyle ki Munzur Vadisi Milli Parkı Dünya Kültürel ve Doğal Mirası'nın korunmasına dair sözleşme'nin 2'nci maddesinde belirtilen, 'doğal miras' niteliklerine uygundur."

DHA