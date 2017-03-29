Tunceli Belediyesi eski başkanına 8 yıl 9 ay hapis cezası

İÇİŞLERİ Bakanlığı tarafından görevinden alındıktan sonra hakkında yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan Tunceli eski Belediye Başkanı DBP'li Mehmet Ali Bul, 'terör örgütü üyesi olmak' suçundan 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.

17 Kasım 2016 tarihinde tutuklanan Tunceli eski Belediye Başkanı Mehmet Ali Bul'un yargılanmasına Tunceli 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Duruşmaya Kandıra Cezavi'nden SEGBİS üzerinden katılan Bul savunmasında, daha önce yaptığı savunmaları tekrar ettiğini belirterek, beraatini istedi. Esas hakkında görüşünü açıklayan savcısı, daha önce verdiği mütalaayı tekrar ederek, bulun cezalandırılmasını istedi. Ardından söz alan Bul'un avukatları, mütalaaya karşı savunma yapmak için ek süre talep etti. Avukatların bu talebi Mahkeme tarafından reddedildi.

Davanın esasına ilişkin savunmasını yapan Mehmet Ali Bul, "Gizli tanık beyanları tamamen asılsızdır. İftira atılmıştır. Bütün bu suçlamalar benim belediye başkanlığı yaptığım dönem içerisinde gerçekleşti. Konuşmalarımda barışı, birlikte yaşamayı dile getirmişim. Parti faaliyetleri kapsamındaki demokratik haklarımı, düşünce ve ifade özgürlüğü çerçevesinde ifade ettim. Konuşmamda, demokratik özerklik talebini Zonguldak ve Adana için de istemiştim. Irksal veya bölgesel bir talebim yoktur. Gizli tanık ifadesinde beni bir kez gördüğünü söyledi. Sizler sorunca '5-6' dedi. Gizli tanık beyanı çelişkilidir. Tahliyemi talep ediyorum" dedi.

Bul'un avukatı Barış Yıldırım ise "Müvekkilim 20 fiil var iken tutuklanmadı ancak şu an 4-5 Kasım tarihinde il merkezinde yapılan basın açıklamasına katılmasından dolayı tutuklanmıştır. Açıklamaya katılan kişilerden 2 kişi haricinde hepsi tahliye edilmiştir. Buna ilişkin AİHM’nin verdiği kararları göz önünde bulundurulmasını talep ediyoruz. Müvekkilimin üzerine atılı suçun unsurları oluşmamıştır. Ayrıca müvekkilimin akciğer ve kalp rahatsızlığı vardır. Tahliyesini talep ediyoruz" diye konuştu.

Kısa bir aradan sonra kararını açıklayan mahkeme, Mehmet Ali Bul’u, 'terör örgütü üyesi olmak' suçundan 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırdı, 'örgüt propagandası yapmak' suçundan verdiği 10 aylık hapis cezasını ise erteledi. Bul'un tutukluluk halinin devamına karar verildi.

DHA