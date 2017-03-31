Tunceli ve Ovacık'ta PKK operasyonu

TUNCELİ'nin Ovacık İlçe kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon düzenlenirken, Tunceli kent merkezinde ise yürütülen terör soruşturmasında gözaltına alınan 10 kişiden 2'si tutuklandı.

Kent merkezinde Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü terör soruşturmasıyla ilgili Tunceli Valiliği'nce yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi:

"Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, bölücü terör örgütünün şehir yapılanmasına yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda, İl Emniyet Müdürlüğü'nce gözaltına alınan şüpheli şahıslardan 2'si çıkarıldıkları mahkemece 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilmiş, diğer 8 şahıs ise adli kontrol ve yurtdışına çıkma yasağı kararı ile serbest bırakılmıştır. İlimiz Ovacık İlçesi'nde gerçekleştirilen operasyon kapsamında; terör örgütü mensuplarına ait 6 adet roketatar mühimmatı, 1 adet anti tank mayını, 1 adet elektrikli fünye, 1 adet el telsizi ve çok sayıda yaşamsal malzeme ele geçirilmiştir. Ele geçirilen malzemeler Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı ile bulunduğu yerde imha edilmiştir."

DHA