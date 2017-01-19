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Tunceli Haberi: Tunceli'de 2 asker FETÖ'den tutuklandı

Tunceli'de 2 asker FETÖ'den tutuklandı
14:3319 Ocak 2017
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Tunceli'de 2 asker FETÖ'den tutuklandı
Tunceli'de 2 asker FETÖ'den tutuklandı

TUNCELİ Cumhuriyet Savcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan İl Jandarma Komutanlığı'nda görevli 2 rütbeli asker, çıkarıldıkları mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Tunceli Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin geçtiğimiz hafta düzenlediği operasyonda gözaltınan 2 rütbeli asker, emniyetteki sorgulamalarının tamamlanmasının ardından, dün gece adliyeye sevkedildi. Savcılığa ifade veren askerler, FETÖ/PDY terör örgütü ile ilişkileri oldukları gerekçesiyle tutuklanma talebiyle nöbetçi mahkemeye sevkedildi. Mahkeme, 2 askeri FETÖ/PDY terör örgütüne üye olmaktan tutukladı. Askerler cezaevine konuldu.

 

DHA

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