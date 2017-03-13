Tunceli'de DHKPC'linin cesedi, olay yeri incelemesiyle bulundu

TUNCELİ'de operasyonlar sonucu etkisiz hale getirilen DHKP-C'li teröristin ailesinin cenazeye ulaşamadıkları iddialarının ardından bölgede arama çalışması başlatıldı. Hozat İlçesi Dalören Bölgesi'nde yaptıkları çalışmada, insana ait olduğu değerlendirilen çok sayıda kemik, hasar görmüş silah ve el bombası bulundu.

Konuyla ilgili Tunceli Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Kamuoyu ve basında; yapılan operasyonlar sonucu etkisiz hale getirilen DKHP/C terör örgütü mensubu ailelerinin, yakınlarının cenazelerini alamadıkları ve cenazelerine ulaşamadıkları şeklinde iddialarda bulunmaları üzerine, 28 Şubat 2017 tarihinde Tunceli İl Jandarma Komutanlığı'nca, Hozat İlçesi Dalören bölgesinde, Olay Yeri İnceleme Ekipleri, Adli Tıp Uzmanı ve terör örgütü mensubu ailelerin avukatlarının da katıldığı olay yeri inceleme çalışmaları yapılmıştır. Yapılan olay yeri inceleme çalışmaları neticesinde; insana ait olduğu değerlendirilen çok sayıda kemik parçası, 1 adet kaleşnikof piyade tüfeği hasarlı, 1 adet el bombası, 2 adet mutfak tüpü ve 1 adet kaleşnikof şarjörü ele geçirilmiştir. Ele geçirilen malzemeler muhafaza altına alınarak, kemikler DNA incelemesi için Adli Tıp Kurumu'na gönderilmiştir" denildi.

DHA