Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
İptal
REKLAMSIZ SÖZCÜ
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Tunceli Haberi: Tunceli'de helikopter düştü: 12 şehit (9)

Tunceli'de helikopter düştü: 12 şehit (9)

00:5219 Nisan 2017
Son Dakika Haberi
Tunceli'de helikopter düştü: 12 şehit (9)
Tunceli'de helikopter düştü: 12 şehit (9)

EKİPLER ENKAZIN BULUNDUĞU BÖLGEYE HAREKET ETTİ
Tunceli'nin Pülümür İlçesi'nden kalktıktan 10 dakika sonra irtibat kesilen ve düştüğü belirlenen helikopterde şehit olan 12 kişinin cenazelerinin alınması için bölge illerden gelen çok sayıda aramakurtarma ekibi, gece yarısı enkazın bulunduğu bölgeye hareket etti. Hava şartları uygun olduğu takdirde ekiplerin enkazdan çıkartacakları şehit cenazelerinin Elazığ'daki Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna konulacağı ve sabah burada yapılacak törenin ardından memleketlerine uğurlanacakları belirtildi.

 

DHA

Açık havada zaman geçirmenin bilimsel olarak desteklenen 5 yararı
Keşfet

Açık havada zaman geçirmenin bilimsel olarak desteklenen 5 yararı

SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet Whatsapp
Yorumlar