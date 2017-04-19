Tunceli'de helikopter düştü: 12 şehit (9)

EKİPLER ENKAZIN BULUNDUĞU BÖLGEYE HAREKET ETTİ

Tunceli'nin Pülümür İlçesi'nden kalktıktan 10 dakika sonra irtibat kesilen ve düştüğü belirlenen helikopterde şehit olan 12 kişinin cenazelerinin alınması için bölge illerden gelen çok sayıda aramakurtarma ekibi, gece yarısı enkazın bulunduğu bölgeye hareket etti. Hava şartları uygun olduğu takdirde ekiplerin enkazdan çıkartacakları şehit cenazelerinin Elazığ'daki Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna konulacağı ve sabah burada yapılacak törenin ardından memleketlerine uğurlanacakları belirtildi.

DHA