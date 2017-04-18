Tunceli'de helikopter düştü (3) yeniden

TUNCELİ'nin Pülümür İlçesi'nden havalandıktan 10 dakika sonra telsiz bağlantısı kesilen Emniyet Genel Müdürlüğü'ne ait Sikorsky S-70 Blackhawk tipi polis helikopterinin, bölgede etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle düştüğü belirtildi. 1'i hakim, 7'si polis, 1'i astsubay, 3'ü de mürettebat olmak üzere 12 kişinin içinde bulunduğu helikoptere ulaşmak için Sarıgül Köyü kırsalına Diyarbakır, Elazığ ve Erzurum'dan AFAD ekipleri sevk edildi. Diyarbakır'da bulunan 8'inci Ana Jet Üssü'nden de arama uçaklarının bölgeye sevk edildiği öğrenildi. Kazadan bir süre sonra mürettebattan bir kişi 112'yi arayıp, '7 yaralımız var' diyerek yardım istedi.

Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı Diyarbakır'daki Havacılık Şube Müdürlüğü'ne bugün Tunceli'den gelen talebin ardından, saat 11.00 sıralarında kalkan Sikorsky S-70 Blackhawk tipi genel maksat helikopteri, 3 mürettabatıyla ilk olarak Tunceli kent merkezine gitti. Buradan 1 hakimi alan helikopter, daha sonra Nazimiye İlçesi'ne geçti. Buradan komiserlik sınavına girecek polisleri alan helikopter, yine aynı sınava girecek polisleri almak üzere Pülümür İlçesi'ne geçti. Buradan da polisleri alan helikopter, Ovacık İlçesi'nden de polisleri almak üzere saat 11.40'ta, 1 hakim, 1 astsubay ve 7 polisi aldıktan sonra tekrar havalandı. Ovacık'tan sonra Diyarbakır'a gelecek olan helikopterle, kalktıktan 10 dakika sonra telsiz bağlantısı kesildi. Bölgede yoğun sis ve yağmurun etkili olduğu belirtilirken, Tunceli Valiliği'nden açıklama yapıldı.

Valilik açıklamasında, bugün saat 11.40 sıralarında Pülümür İlçesi'nden havalanan Sikorsky tipi polis helikopterinden kalkışından yaklaşık 10 dakika sonra sinyal alımı kesildiği belirtilerek, 'Söz konusu helikopterde 7 polis memuru, 1 hakim, 1 astsubay ve 3 mürettebat olduğu değerlendirilmektedir. Helikopterin olumsuz hava şartlarından dolayı düştüğü değerlendirilmekte olup, bölgeye çok sayıda arama kurtarma ekibi sevk edilmiş olup gelişmelerden kamuoyuna bilgi verilecektir' denildi.

ARAMA EKİPLERİ SEVKEDİLDİ

Helikopterin, Sarıgül Köyü kırsalında düşmüş olabileceği belirtilirken, bölgeye çok sayıda arama kurtarma ekibi sevk edildi. Diyarbakır'dan havadan, Elazığ ve Erzurum'dan ise karadan AFAD ekipleri bölgeye sevk edildi. Yine Diyarbakır'da bulunan 8'inci Ana Jet Üssü'nden arama kurtarma çalışması yapan CN235 tipi uçak ile Malatya'dan 2 S-70 tipi arama kurtarma helikopteri bölgeye gönderildi. Ayrıca E-7T Barış Kartalı Havadan İhbar Kontrol (HİK) uçağı da düşen helikopterlerden sinyal almak için uçuyor. Ancak bölgede etkili olan yağış ve sis nedeniyle helikopterler alçak irtifada uçuş yapmakta zorlanıyor.

YOLDA HEYELAN OLDU

Arama kurtarma ekipleri karadan helikoptere ulaşmak için çalışmalarını sürdürüyor. Ancak Sarıgül Köyü'ne giden yolda yine yoğun yağmur nedeniyle heyelan meydana geldi. Buraya da iş makineleri sevk edildi. Ekiplerin bölgeye ulaşma çalışmaları sürüyor.

112'Yİ ARADILAR; YARALI VAR

Arama çalışmaları sürerken helikopterin mürettebatından bir kişi 112'yi telefonla arayıp, '7 yaralımız var' diyerek yardım istedi.

DHA