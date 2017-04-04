Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
İptal
REKLAMSIZ SÖZCÜ
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Tunceli Haberi: Tunceli'de PKK'lı teröristlere ait Doçka silahı ele geçirildi

Tunceli'de PKK'lı teröristlere ait Doçka silahı ele geçirildi

20:164 Nisan 2017
Son Dakika Haberi
Tunceli'de PKK'lı teröristlere ait Doçka silahı ele geçirildi
Tunceli'de PKK'lı teröristlere ait Doçka silahı ele geçirildi

TUNCELİ'nin Nazımiye İlçesi'nde güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyonda, PKK'lı teröristlere ait bir Doçka ağır makineli silah ele geçirildi.
Tunceli İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin Nazımiye İlçesi Büyükyurt Çayı bölgesine düzenlediği operasyonda, PKK'lı teröristlere ait sığınakta, bir Doçka ağır makineli silah ele geçirildi. Silahla birlikte 9 doçka mühimmatı, aynı silaha ait çatal ayak ve harbi ile doçkaya ait 156 boş şerit bulundu. 
Güvenlik güçlerinin bölgedeki operasyonlarının devam ettiği belirtildi.

DHA

İstanbul Yerine İzmir’i Seçenleri Haklı Çıkaran Sebepler
Keşfet

İstanbul Yerine İzmir’i Seçenleri Haklı Çıkaran Sebepler

SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet Whatsapp
Yorumlar