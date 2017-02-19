Tunceli'de PKK'nın tuzakladığı150 kiloluk patlayıcı imha edildi

TUNCELİ'de askerlerin geçiş güzergahına, terör örgütünün mutfak tüplerine yerleştirerek tuzakladığı 150 kiloluk el yapımı patlayıcı askerlerin dikkati sayesinde fark edildi. Patlayıcının kontrollü şekilde imhasıyla olası bir facia önlendi.

Tunceli'de devam eden operasyonlar kapsamında askerlerin arazi araması yaptığı sırada PKK'lılar tarafından, kent merkezi yakınlarında Pülümür Vadisi Köyaltı Tepe bölgesinde askerlerin geçiş güzergahına yerleştirilen patlayıcı fark edildi. Hem basılma hem de uzaktan kumandayla infilak ittirilmek üzere düzenek bulunan patlayıcının imhası için bomba imha ekipleri çağrıldı. Olay yerine gelen bomba imha uzmanı ekipleri, mutfak tüplerine yerleştirilip askerlerin geçiş güzergahına yerleştirilen 150 kiloluk patlayıcıyı fünye ile imha etti.

Tunceli Valiliği'nden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı'nca bugün gerçekleştirilen 'Şehit J.Binbaşı Yavuz Sonat Güzel-72' operasyonu kapsamında, Köyaltı Tepe mevkiinde ağaçlık alana tuzaklanan patlayıcının imha edildiği belirtildi. Açıklamada mutfak tüplerine yerleştirilen 150 kiloluk patlayıcının amonyum nitrat ile güçlendirildiği kaydedildi.

DHA