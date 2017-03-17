TunceliOvacık karayolu trafiğe açıldı

TUNCELİ'de, güvenlik güçlerinin Munzur Vadisi Milli Parkı'nda düzenlediği operasyon nedeniyle dün çift yönlü kapatılan Tunceli-Ovacık karayolu, bugün yeniden trafiğe açıldı.

Tunceli-Ovacık karayolunun 30'uncu kilometresindeki Munzur Vadisi Milli Parkı'nda MLKP ve PKK'lı teröristlere yönelik düzenlenen operasyonda sivillerin zarar görmemesi amacıyla dün kapatılan Tunceli-Ovacık karayolu, bugün saat 18.00'de yeniden ulaşıma açıldı.

TERÖRİSTLERE AİT MÜHİMMAT ELE GEÇİRİLDİ

Bu arada, Tunceli Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekiplerin, zorlu kış şartları altında sürdürdüğü operasyonlarda, teröristlere ait çok sayıda sığınak bulunarak imha edildi.

Teröristlerin kış üstlenmesinde kullandığı sığınak yakınlarında tespit edilen tahrip gücü yüksek el yapımı patlayıcı güvenlik güçleri tarafından bulunarak etkisiz hale getirildi.

Sığınaklarda yapılan aramalarda, 15 kilogram amonyum nitrat, 147 kaleşnikof mermisi, 131 adet M-26 tüfeğine ait fişek, 27 tabanca fişeği, 3 el bombası, bir M-16 piyade tüfeği nişangahı, 4 kaleşnikof tüfeği şarjörü, 1 termal silah dürbünü, 3 el dürbünü, 2 el telsizi, muhtelif cins ve sayıda çok sayıda malzeme ele geçirildi.

DHA