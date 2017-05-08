Tüp bebek anneleri, anneler gününü kutlamak için bir araya geldi

Yıllarca bebek sahibi olma hayaliyle yaşayan ve sonunda tüp bebek tedavisiyle bebek sahibi olan aileler, Anneler Günü'nü kutlamak için Bahar Brunch'ında bir araya geldi.

Ankara Memorial Hastanesi'nin düzenlediği Bahar Brunch'ında, 30'a yakın aile anneler gününü kutlamak için bir araya geldi. Ankara Memorial Hastanesi Tüp Bebek Bölüm Başkanı Prof. Dr. Aygül Demirol'un ev sahipliği yaptığı kahvaltı programında tüp bebek sahibi aileler çocuklarıyla kahvaltı yaparak, Memorial Hastanesi'nin düzenlediği etkinliklere katıldı. Bir çok animatörün organize edildiği programda, sihirbaz gösterisinin yanı sıra bir çok eğlenceli oyun oynanarak çocukların güzel vakit geçirmesi sağlandı.

'ÇOK SAĞLIKLI DOĞUMLAR ELDE ETTİK'

Kahvaltı programının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Aygül Demirol, referans merkezi gibi çalıştıklarını belirterek, 'Bir çok denemede gebe kalamayan vakalara çok özel ileri teknolojiyle kişiye özel olarak yaklaşarak çok yüksek gebelik oranlarını yakaladık. Gebeliklerin takibi ve hastanemizde doğumlarıyla çok sağlıklı doğumlar elde ettik' dedi.

Tüp bebek tedavisinde en önemli noktanın, samimi, gerçek, ahlaklı ve etik bir tedavi yöntemi olduğu ifade eden Demirol, 'Defalarca deneme olup da umutsuz olan aileleri yanlış yönlendirmemek gerekiyor. Gerçek yüzdelerinden bahsedip, onların yanında olduğumuzu hissettirerek net bir şekilde programlarını çiziyoruz. Samimi ve yakın bir takiple iyi sonuçlara ulaşıyoruz' sözlerine yer verdi.

'ANNE OLMAK DÜNYANIN EN ÜSTÜN ÖZELLİKLERİNDEN BİRİ'

Anneler gününün çok özel bir gün olduğunu söyleyen Demirol, 'Benim binlerce çocuğum var. Kendimi çok şanslı hissediyorum. Anneler gününde anne olmayı dileyen herkesin canı gönülden yanındayız. Biz de bu amaçla Memorial ailesi olarak bu günün mutluluğunu yaşamak istedik. Onları çok seviyoruz. Anne olmak dünyanın en üstün özelliklerinden bir tanesi. Biz de bu konuda elimizden geleni yapıyoruz' diye konuştu.

'12'NCİ DENEMEDE BEBEK SAHİBİ OLDULAR'

17 yıldır evli olan ve 11 denemede bebek sahibi olamayan Eda ve Hasan Koyuncu çifti de Memorial Hastanesi'nde gerçekleştirilen tüp bebek tedavi uygulamasıyla 12'nci denemede ikiz bebek sahibi oldu. Etkinliğe katılan çift, Prof. Dr. Aygül Demirol'a teşekkürlerini ileterek '17 senelik evliyiz. Tüp bebek tedavisi için daha önceden başka yerler de gittik ama başarısız oldu. Süreç çok stresliydi. Allah bin defa razı olsun 12'inci denememizi Aygül Hoca ile yaptık ve başarılı olduk' sözlerine yer verdi. İkizlerin babası Hasan Koyuncu ise, bebeklerine Taha ve Ömer isimlerini verdiklerini belirterek, 'Aygül Hoca'dan Allah razı olsun. Daha önce birçok kez tüp bebek denemesi yaptık başarısız oldu ama 12'nci denememizde tuttu. Hocamızdan Allah Razı olsun bizi çocuk sahibi yaptı' diye konuştu.

'ANNE OLMAK ÇOK GÜZEL BİR DUYGU'

11 kere tüp bebek uygulaması için tedavi olan fakat bebek sahibi olamayan 6 yıllık evli Canan Gözen ise, 11 denemeden sonra Prof. Dr. Aygül Demirol'a gelerek burada tedavi olduğunu ifade ederek, 'Aslında ben de küçük bir sıkıntı vardı, onunla ilgili hocam ameliyat yaptı. Ondan sonra ben hamile kaldım' dedi. Duru isimli 17 aylık bebeklerinin çok sağlıklı olduğu söyleyen Gözen, anne olmanın çok güzel bir duygu olduğunu belirterek Dr. Demirol'a binlerce kez teşekkür ettiğini söyledi.

DHA