Tüp parladı: 2 yaralı

ADAPAZARI'nda bir terzide piknik tüpünün parlaması sonucu 2 kadın yaralandı.

Olay öğle saatlerinde, Adapazarı Orta Mahalle'de bir terzide meydana geldi. İşyerinde bulunan piknik tüpü gaz kaçırması sonucu parladı. İşyerinde bulunan Fatoş Pamuk ve Rabia Pak tüpün parlaması sonucu yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil ve itfaiye ekipleri geldi. Fatoş Pamuk ve Rabia Pak yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. İtfaiye ekibi ise tüpü dışarı çıkararak söndürdü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DHA