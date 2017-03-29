Tüpraş'ın 57'nci genel kurulunu yapıldı

TÜPRAŞ'ın Kocaeli'nin Körfez İlçesi'nde bulunan şirket merkezinde 57'nci genel kurulu yapılırken, 2016 yılı mali tabloları onaylanarak, yönetim ibra edildi.

Tüpraş'ın, 57. Genel Kurul Toplantısı Kocaeli'nin Körfez İlçesi'ndeki şirket merkezinde yapıldı. Genel kurulda Tüpraş'ın 2016 yılı mali tabloları onaylanarak, yönetim kurulu ibra edildi. 2018 yılında yapılacak genel kurula kadar görev yapmak üzere yönetim kurulu üyeliklerine, Rahmi Koç, Semahat Arsel, Ömer Koç, Ali Koç, Levent Çakıroğlu, Temel Atay, Bülent Bulgurlu, Turgay Durak, Erol Memioğlu, Yağız Eyüboğlu, bağımsız yönetim kurulu üyeliklerine Ahmet Turul, Gökçe Bayındır, Kutsan Çelebican ve Osman Mete Altan, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Temsilcisi olarak Süleyman Karaman seçildi. Yönetim kurulunun 2016 yılı kazancının dağıtımı ve tarihi konusundaki önerisi kabul edilerek, 2016 yılı cari dönem karından 1 milyar 557 milyon 106 bin 585 TL'nin 4 Nisan 2017 tarihi itibariyle hissedarlara dağıtılması kararlaştırıldı. Karara göre yüzde 621.8 nispetinde ve 1 TL nominal değerde bir adet hisse senedine hissedarların vergi mükellefiyetine göre 6.218 TL brüt, 5.2853 TL net nakit temettü ödenecek.

Koç Holding ve Tüpraş Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Koç yaptığı konuşmada, "Uzun süredir devam eden düşük küresel büyüme trendi ülkelerin ekonomik yapılarındaki sorunları daha belirgin hale getirmiştir. FED faiz artırımına ilişkin beklentilere bağlı fon akışlarındaki yavaşlama, gelişmekte olan ülke para birimleri üzerinde ilave baskılar oluşturmuştur. Özellikle ABD seçimleri sonrası piyasalarda oluşan tedirginlik ve FED'in hızlı faiz artırımına gidebileceği beklentisiyle, gelişen ülke para birimlerinin ABD doları karşısındaki kayıpları hızlanmıştır. Ülkemizin yapısal ekonomik sorunlarına, hain darbe girişimi, artan terör olayları, anayasa değişikliği ve referandum ortamının yarattığı siyasi belirsizlikler gibi içsel nedenlerin eklenmesi, TL'deki değer kaybını daha da artırarak, TL'nin gelişen ülke para birimlerinden negatif olarak ayrışmasına yol açmıştır. Turizm gelirlerindeki düşüş, geleneksel ihraç pazarlarımız olan AB'de toparlanmanın henüz istenen düzeyde olmaması, güvenlik sorunları nedeniyle daralan Orta Doğu pazarı ve Rusya'ya ihracat kaybı gibi nedenlerle zor bir yılı geride bıraktık. Maalesef, söz konusu olumsuzlukların yansımalarının bu yıl da devam edeceği öngörülmektedir. 2016 yılını emtia-rafinaj sektörü açısından değerlendirdiğimizde yılın ilk yarısının sektör açısından oldukça zorlu geçtiği, yılın ikinci yarısının ise dalgalı trende rağmen olumlu ve sektörün toparlandığı bir dönem olduğu görülmektedir" dedi.

11 YILDA 5.7 MİLYAR DOLAR RAFİNAJ YATIRIMI

Ömer Koç şirketin satış oranları, cirosu ve yatırımlarına da değinerek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"2016 yılında Türkiye petrol ürünleri tüketimi yüzde 7.6 artarken, şirketimiz yurt içi satışlarını bu büyümenin üzerinde artırmıştır. Toplam ürün satışlarının yüzde 5.3 artışla 30,3 milyon ton olduğu 2016 yılında, 34.9 milyar TL ciro gerçekleştirmiştir. 2016 yılı ilk yarısında düşük marj ortamına bağlı olarak finansal hedeflerin gerisinde kalınırken, yılın ikinci yarısında marjlardaki kısmi toparlanmanın da katkısıyla yılsonu hedefleri büyük ölçüde yakalanarak 1.9 milyar TL vergi öncesi kar elde edilmiştir. Tüpraş, Akdeniz'in en rekabetçi rafineri şirketi olmak ve Türkiye ekonomisine daha büyük katkılar sağlamak amacıyla yatırımlarını aralıksız sürdürmektedir. Bu bağlamda Koç Topluluğu bünyesinde geçen son 11 yılda toplam 5,7 Milyar ABD doları tutarında rafinaj yatırım harcaması gerçekleştirilmiştir. 2016 yılında ise rafinerilerde enerji ve operasyonel verimlilikte önemli mesafe aldıracak projelere yapılan 212,7 milyon ABD dolarlık harcamanın yanı sıra denizyolu taşımacılığında kapasite artırımına yönelik 78.3 milyon ABD dolarlık yatırım harcaması yapılmıştır. Bu hedefler doğrultusunda 2017 yılında da yatırımlara devam edilecektir."

ÇEVRE YATIRIMI

Doğal kaynakların korunmasını hedeflerinin ayrılmaz bir parçası olarak değerlendirdiklerini açıklayan Ömer Koç, şöyle konuştu:

"Çevrenin ve doğal kaynakların korunmasını operasyonel hedeflerimizin ayrılmaz bir parçası olarak değerlendirmekteyiz. 2008-2016 döneminde gerçekleştirilen Enerji Verimliliği Projeleriyle karbondioksit emisyonlarında 2.1 milyon ton azalış sağlanmıştır. Ayrıca alanında bir ilk olan 55 milyon TL'lik kentsel atık sularının sanayide kullanılmak üzere geri kazanımı yatırımıyla İzmit Rafinerisi’nin proses amaçlı ham su ihtiyacının tamamı kentsel atık sulardan karşılanmaya başlanmıştır. Uzun yıllardır operasyonel ve finansal başarılarını sürdüren Tüpraş bu başarılarının yanında ödediği temettülerle de BİST şirketleri arasında temettü verimi en yüksek şirketlerden biri olmuştur. Paydaşlarımız ve ülkemiz için değer üretmeye geçmişte olduğu gibi gelecekte de devam edeceğimize, operasyonel ve finansal başarılarımızı sürdüreceğimize olan inancımız tamdır. Ülkemizin ekonomik olarak kalkınmasına sağlayacağımız katkının yanında, sosyal ve kültürel gelişimine olan desteğimiz de artarak devam edecektir. Elde ettiğimiz kazanımlarda emeği bulunan başta çalışanlarımız, tedarikçilerimiz ve iş ortaklarımız olmak üzere tüm paydaşlarımıza değerli katkıları ve Tüpraş'a duydukları güven ve bağlılıklarından dolayı teşekkür ederiz."

DHA