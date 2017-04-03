Tur otobüsü sürücüsü köpeğe çarpmamak için manevra yaptı: 15 yaralı

Mersin Haberi: Tur otobüsü sürücüsü köpeğe çarpmamak için manevra yaptı: 15 yaralı

Tur otobüsü sürücüsü köpeğe çarpmamak için manevra yaptı: 15 yaralı

Hasan DÖNMEZ Muammer ŞEN/KONYA, (DHA)– KONYA’da aniden yola çıkan köpeğe çarpmamak için manevra yapan tur otobüsü sürücüsü Mehmet Sevilmiş direksiyon kontrolünü yitirerek bariyerlere çarptı. Şarampole savrulan otobüsteki 15 kişi yaralandı.

Kaza, saat 23.00 sıralarında Konya-Karaman Karayolunun 70’inci kilometresinden meydana geldi. Mersin’e günübirlik geziye gidenleri taşıyan 42 FR 992 plakalı otobüs sürücüsü Mehmet Sevilmiş, aniden yola çıkan köpeğe çarpmamak için direksiyonu kırdı. Ani manevrayla kontrolünü kaybeden otobüs, yol kenarındaki bariyerlere çarparak şarampole savruldu. Otobüste bulunan 14 yolcu ile şoför Mehmet Sevilmiş yaralandı. Yaralılar olay yerine çağırılan ambulanslarla Konya’daki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenilirken kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

DHA