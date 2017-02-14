Turgutlu Belediyesi'nin 5 çalışanına FETÖ'den gözaltı

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, Fethullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda Turgutlu Belediyesi'nde görev yapan eski ve yeni toplam 5 personel gözaltına alındı.

Turgutlu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ/ PDY soruşturması çerçevesinde Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bugün saat 06.30 sıralarında 5 ayrı adrese eş zamanlı operasyonlar düzenledi. Operasyonlarda Turgutlu Belediyesi'nin daha önce açığa alınan Yazı İşleri Müdürü M.Y., ihraç edilen İnsan Kaynakları Müdürü A.Ç., İşletme ve İştiraklar Müdürü F.K., ihraç edilen Zabıta Memuru İ.K. ve belediye işçisi M.Y. gözaltına alındı. Gözaltına alınan 5 kişi İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

DHA