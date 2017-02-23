Turgutlu'da FETÖ'den 1 tutuklama

MANİSA'nın Turgutlu İlçesi'ndeki FETÖ/PDY soruşturmasında gözaltına alınan 4 kişiden 1'i, sevk edildiği adliyede tutuklandı. Diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Turgutlu Cumhuriyet Başsavcılığı Terörle Mücadele ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nun talimatıyla, Manisa İl ve Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, geçen 9 Şubat'ta, FETÖ/PDY'yle ilişkisi olduğu öne sürülen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Manisa ve Turgutlu İlçesi'nde faaliyet gösteren ve bir süre önce kayyum atanan otomotiv firmasının üç hissedarı ve çalışanın da aralarında bulunduğu 4 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin konutlarındaki aramalarda, bulunan dijital materyallere el konuldu. 13 günden bu yana gözaltında tutulan şüphelilerden otomotiv firmasının hissedarları Etka O., Enes O., Tarık O. ve çalışanlarından K.M., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Enes O. tutuklandı. Diğer şüpheliler, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

DHA